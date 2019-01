OVAJ ČOVEK JE NEZAUSTAVLJIV: Nova BRUTALNA partija Džejmsa Hardena! (VIDEO)

Klipersi su na svom terenu izgubili od Jute sa 109:129, a Marjanović je za četiri minuta postigao četiri poena.

Jutu je do pobede predvodio Donovan Mičel sa 28 poena, dok je pet manje ubacio Rudi Gober i Dže Krauder.

U ekipi LA Klipersa istakao se Lu Vilijams sa 23 poena, dok je Tobijas Heris ubacio 17.

Juta ima 25 pobeda i 21 poraz, dok LA ima po pobedu i poraz manje.

Košarkaši Bruklina pobedili su Hjuston 145:142 posle produžetka, u noći izmedju srede i četvrtka, a meč je obeležio Džejms Harden.

On je postigao čak 58 poena, uz 10 skokova i šest asistencija, ali Hjustonu to nije bilo dovoljno da dodje do pobede.

Kod Bruklina je Spenser Dinvidi bio najbolji sa "dabl-dabl" učinkom od 33 poena i 10 asistencija, dok je Demar Kerol dodao 22, Džeret Alen imao je čak 24 skoka, uz 20 poena.

Hjuston je ostao peti na Zapadu sa 25 pobeda i 19 poraza, dok je Bruklin sedmi na Istoku sa skorom 23-23.

U ostalim mečevima Detroit je posle produžetka sa 120:115 pobedio Orlando, dok je Boston sa 117:108 slavio protiv Toronta, a Milvoki je sa 111:101 bio bolji od Memfisa.

San Antonio je sa 105:101 u gostima pobedio Dalas, dok je Portland sa 129:112 savladao Klivlend, a Golden Stejt je sa 147:140 trijumfovao protiv Nju Orleansa.

