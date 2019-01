GROBARI SPREMAJU NOVI SPEKTAKL: Evo gde se mogu kupiti ulaznice za duel Partizana sa Ritasom

Prodaja pojedinačnih ulaznica počinje u utorak.

Karte se mogu kupiti i u utorak i sredu na stadionu Partizana (kancelarija 220 od 10.00 do 16.00) i u "Tiketlajnu" na Novom Beogradu (od 10.00 do 18.00), a na dan meča i na blagajnama "Pionira" od 17.00 do početka utakmice.

Cene pojedinačnih ulaznica su:

TRIBINE – 400 rsd (Tribina A je rasprodata)

PARTER – 600 rsd (U prodaji je samo Parter B, Parter 4 je rasprodat)

BELA LOŽA – 2.200 rsd

VIP LOŽA – 2.500 rsd

Nema sumnje da će navijači Partizana prirediti još jedan spektakl.

