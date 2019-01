SRBIN KOJI NASTUPA ZA CIBONU Marko Ljubičić: Super sam prihvaćen u Zagrebu

Srbin koji igra za Cibonu od početka sezone Marko Ljubičić rekao da je prijatno iznenađen kako je lepo primljen u Zagrebu, od Uprave kluba, saigrača i navijača, iako je priznao da je imao male predrasude pre dolaska u Hrvatsku.

- Imam samo reči hvale, i da budem iskren više nego prijatno sam iznenaden odnosom ljudi prema meni. Nikakav problem nisam imao do sada. Svi samo pozitivno pričaju, čak sam i dobio komentare, da su svi u Ciboni kao Marko gde bi nam bio kraj. Ljudi vide koliko se trudim, i meni to imponuje, jer ja sam ovde stranac, pogotovo što dolazim iz Srbije, ali puno mi znači što su me svi odlično prihvatili - istakao je Ljubičić.

Bek Cibone priznao je da mu je malo bilo čudno kad je dolazio u redove "vukova", jer klub ima veliku tradiciju, ali se već nekoliko godina nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.

- Bilo mi je sve malo čudno, jer svima kojima sam rekao da dolazim u Cibonu, reklu su: Auu, to je veliki klub, bogate tradicije, jer su prethodnih decenija bili jedna od najboljih ekipa na ovim prostorima, pa čak i u Evropi. Upoznao sam ljude iz Uprave, stručni štab, igrače, počneš da treniraš sa njima, i vidiš da su ovde svi super. Činjenica je da je klub već neki vremenski period u finansijskim problemima, međutim, ove sezone se polako situacija stabilizovala. Mislim da je njihov cilj da se vrate na staze stare slave, i ako je moguće ponovo budu učesnik Evrolige.

Marko Ljubičić je jedan od najboljih u redovima "vukova" i najzaslužniji što se nalaze u gorenjem delu ABA lige.

- Doneo sam nekoliko važnih poneda i ljudi stvarno imaju veliko poverenje u mene, pogotovo trener Ivan Velić. Već sam i poznat u ABA ligi, jer sam pet, šest sezona učesnik ovog takmičenja. Mislim da su u klubu svi zadovoljni, jer sam gotovo siguran da imamo najmanji budžet u ligi, i da budem iskren niko ništa nije očekivao od nas, ali svi u stručnom štabu rade dobro i mislim da su zadovoljni dosadašnjim delom sezone.

Plej kluba iz Zagreba smatra da je ABA lige jedna od najtežih za igru u Evropi, i da u regionalnom takmičenju ima dosta kvalitetnih košarkaša.

- Ja sam ABA ligu prošao kada je bila u tranzicionom periodu do 2009. godinje, a sada je 2019. godina. Ona je svake godine bila drugačija, da li su to bili neki finansijski problemi u klubovima, ili su uslovi bili super, sve je to deo ovog takmičenja. ABA liga je ove sezone definitivno dobila na kvalitetu, barem je to neko moje mišljenje. Mislim da je generalno regionalnu ligu teže igrati nego bilo koju u Evropi. Prošao sam Grcku, Ukrajinu, Španiju, Italiju, stvarno kada pogledam, ovde je najteže za igranje. Svi se poznaju, igraju taktički sa dosta caka, treneri su jako namazeni, znaju sve, znaju košraku, kao i igrači i kad sve to skupiš, dobiješ jedno kvalitetno takmičenje, koje je u samom vrhu Evrope - istakao je Ljubicic.

On takođe ističe da je regionalna liga uvek bila rasadnik velikih talenata i da razni skauti i menadžeri prate te mlade košarkaše.

- Komentarisao sam sa mojim saigracima, i došli smo do zakljucka da svi prate momke u ABA ligi. Dosta talentovanih igraca prolazi kroz ovo takmicenje, a najbolji primer je veliki broj skauta iz NBA i razni menadžeri koji dolaze da prete te mlade momke. Ovde ima ekstremno mnogo talenata - zaključio je Ljubičić.

Svi ga vole

Najviše se druži sa Rogićem i Bilinovcem

Marko Ljubicic je kazao da se od saigraca najviše druži sa Rogicem i Bilinovcem.

- Rogića poznajem od ranije i njegove su velike zasluge što sam došao u Cibonu, i sa njim se generalno družim. Bilinovac mi je jedan od omiljenih saigrača sa kojim sam ikada igrao u karijeri. Jedan neverovatan momak, njega moram da izdvojim, ne mogu da vam opišem o kakvom čoveku se radi. Naravno tu je Markota, legenda, toliko životnog iskustva, da vam je milina da ga slušate - iskren je Ljubicic.

Lična karta

Marko Ljubičić

Datum rođenja:23.07.1987

Mesto rođenja: Novi Sad

Pozicija: plej

Visina: 195 cm

Klubovi u ABA ligi: Budućnost, Metalac, Igokea, FMP, MZT, Cibona

Milan Nastić

Kurir

Autor: Kurir