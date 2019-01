SVI ŽELE TROFEJ SA IMENOM RADIVOJA KORAĆA: Trinkijeriju će biti zanimljivo, Tomić podvlači da za pehar morate pobediti sve

"Kad igraš ovakve turnire, tri dana, tri utakmice, svaka je druga priča, ali ne smeš da razmišljaš dalje od prve. Čeka nas Novi Pazar, sigurno će biti u najboljoj formi, jer igraju protiv velikog kluba. Kup je nezgodan za favorite, želim da preživim prvu utakmicu, pa ću onda da mislim na drugu", rekao je Trinkijeri novinarima posle žreba u hotelu Hajat.



Trener Crvene zvezde Milan Tomić je istakao.



"Prvo domaće takmičenje za vrlo vredan trofej koji nosi ime po velikanu srpske i jugoslovenske košarke. Svi koji su se zasluženo našli u žrebu sigurno da žele da se prikažu u što boljem svetlu. I osvoje "Žućkovu levicu”. Kup takmičenja su sigurno specifična jer daju svima podjednaku šansu i donose mogućnost da se osvoji vredan trofej posle tri utakmice. Zadovoljan sam žrebom, svakako da ako želite da osvojite trofej morate da pobedite sve rivale koje vam dodeli žreb. Počinjemo Dinamikom u petak, ekipa koja ima kvalitet. Maksimalan respekt prema svakom rivalu, idemo korak po korak, jer nas do krajnjeg cilja očekuju potencijalno tri utakmice u tri dana. Očekujem veliku podršku naših navijača kojih tradicionalno ima puno u Nišu i tom delu Srbije, rekao je Tomić.

Trener Maga Bemaksa Dejan Milojević rekao je da njegova ekipa neće potceniti Borac iz Čačka u polufinalu.



"To je jedna od najkvalitetnijih ekipa u našem prvenstvu i sigurno su kadri da nas pobede. Mi imamo problema sa povredama, ali bez obzira na to svakako smo favoriti. Posle ide Zvezda, najteži protivnik i daćemo sve od sebe", poručio je MIlojević.

Trener FMP-a Vladimir Jovanović istakao je da će veoma ozbiljno shvatiti duel protiv debitanta, ekipe Svetog Đorđa iz Žitišta.

"Čestitam na uspehu, jer bi on mogao da pokrene košarku u manjim sredinama. Nadam se da hoće. Posle očekujemo polufinale protiv Partizana, to jeste realno, ali u košarci i sportu se ne desi uvek šta je realno, tako da ćemo o tome razmišljati kad do toga dođe", rekao je Jovanović.

Trener Novog Pazara Oliver Popović izjavio je da je Partizan "najlakši protivnik".

"Sam plasman je za nas veliki uspeh, a duel protiv Partizana sjajna reklama za klub. Trudićemo se da iskoristimo šansu i trudićemo se da budemo koliko-toliko konkurentni", poručio je Popović, nekadašnji košarkaš crno-belih.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je posle žreba rekao:

"Velika svečanost srpske košarke, čiji sam učesnik više godina i znam koliko je lepo i važno biti deo Kupa Radivoja Koraća i osvojiti ovo takmičenje.

Poštujemo sve timove, startujemo protiv Dinamika i u taj meč moramo da uđemo maksimalno. Kup je vrlo specifično takmičenje, po ovom rasporedu mogli bi da odigramo tri utakmice u tri dana, zato moramo korak po korak, jer svi kao i mi žele ovaj trofej. Očekujem kao i svake godine, da dođu naši navijači koji bi nam puno pomogli i dali potrebnu podršku da odigramo dobro u Nišu”

