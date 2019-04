LEBRONU DŽEJMSU UŽASNO SMRDI IZ USTA! NBA šampion šokantnim izjavama zapalio Ameriku!

Fraj je rešio da zvarši profesionalnu karijeru. Nikada nije imao glavnu ulogu u nekom timu. Nastupao je za Orlando, Klivlend, Finiks, Lejkerse, Portland, Nikse. Fraj je najbolju sezonu u karijeri imao 2010/11, kada je sa Finiks Sansima uspeo da dođe do 12,7 poena i 6,7 skokova po meču.

Sa Lebronom je bio u ekipi dve godine, od 2016. do 2018. godine i nosi zanimljive uspomene.

"" Lebron ima smrdljiv zadah. Baš. On je čudovište prirode. Kajl Korver i ja smo mu namestili skok šut na jednu sezonu. Znam da Korver za to preuzima zasluge, ali Korver, Čening, sve je to isto. Uvek je sve oko Korvera", opisao je Fraj.

Osvajač šampionskog prstena se na zaniljiv način oprostio od kritičara.

"Slušajte. Bogat sam i šampion sam. Imam 35 godina i idem u penziju. Živim sjajan život, tako da ako mislite da sam bedan, vidimo se u 'LA fitnesu' sledeće godine, go*nari", rekao je kontroverzni Fraj.

