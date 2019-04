FAJNAL FOR ABA LIGE ZA JUNIORE: Crvena zvezda i Cibona za jadransku krunu!

Beograđani su to pravo izborili današnjom pobedom nad Igokeom 73:66 na Fajnal foru koji se održava u dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu, dok su Cibosi slavili nad velikim rivalom Cedevitom, rezultatom 76:59.

Utakmica za titulu u konkurenciji do 19 godina igra se sutra od 15h, dok je duel za treće mesto od 12:30.

Ekipa Crvene zvezde do trijumfa je došla najviše zahvaljujući timskom duhu, i činjenici da su svi u ekipi izgarali jedni za druge. To je posebno došlo do izražaja kada im se Igokea primakla i rezultatski zapretila, gde su izabranici Bojana Đerića izdržali nalete i prelomili duel u svoju korist.

"U našem regionu u kome živi skoro 30 miliona ljudi, moja ekipa da bude jedna od četiri najbolje je veliki uspeh. U isto vreme, ne može se očekivati da tim koji je mlađi od ostalih na Final Four igra 40 minuta u istom tempu i bez greške, a da druga ekipa nema svoje minute. To se videlo i na ovoj utakmici. Igokea je imala svojih nekoliko dobrih minuta, mi smo imali više takvih momenata, ali je utakmica mogla da bude i bolja sa naše strane, pre svega kada se radi o ofanzivnom delu i to smatram svojom greškom. Trudiću se da na kvalitetniji način vodim tim u drugoj utakmici. Rekli su mi da od 1986. godine Crvena zvezda nije igrala u Slavonskom Brodu, i zato mi je posebno mnogo drago što se upravo ovde odigrao turnir, jer će sutra neko od ove dece da dođe i kaže roditeljima da zbog nas želi da igra košarku. U finalu idemo hrabro. Borba do poslednjeg poena, kao i uvek“, rekao je Bojan Đerić, trener Zvezde.

Bek Lazar Vasić odigrao je odličnu utakmicu za crveno-bele.

"Mislim da smo utakmicu otvorili kako treba. Imali smo dosta energije. Na turnir smo došli sa najvećim mogućim ambicijama, da pokušamo da osvojimo. U određenim momentima u polufinalu nam je padala koncentracija, što je ekipa Igokee iskoristila da nam se približi, ali smo se brzo izdigli iznad toga i uspeli da privedemo utakmicu kraju u našu korist".

U drugoj utakmici dana Roko Prkačin je sa ubačenih 26 poena pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata u regionu, i vodio je svoj tim do pobede.

"Pre svega želim da čestitam Cedeviti na dobroj utakmici i na sjajnom rivalstvu. Dugo smo se spremali za ovu utakmicu, cijeli tjedan smo pratili njih i njihove, kako dobre, tako i loše stvari. Energijom smo odlično parirali, bilo je teških trenutaka u prvom poluvremenu, ali uspeli smo ih prelomit u drugom. Drago mi je da su momci pokazali da i mi možemo nešto veliko da uradimo u juniorskoj ABA Ligi. Gledali smo i Zvezdu kako igra, očekujem dobru utakmicu u finalu, neće biti ni lako, ali naravno da se nadam pobjedi i ne očekujem ništa manje", rekao je Prkačin.

Trener Cibone, Ivan Juran, bio je zadovoljan pobedom nad Cedevitom, i poručuje da je tim spreman za finale.

"Čestitam svojim momcima na lavovskoj bitki, koja je više bila jedna taktička utamica jer se jako puno poznajemo i naš plan je bio da ih lomimo igrom toplo-hladno da ne znaju, da ne skuže na koji način pokušavamo dominirat nad njima i u tome smo uspjeli. Nismo bili najbolji, ali to je manje bitno, jer mi smo sada u finalu. Stvarno smo krvavo izborili ovu partiju, osetila se jedna velika povezanost i želja za pobjedom, a ja to kad osjetim onda se ne bojim ni za koga. Sutra ćemo se što bolje pripremiti i pokušat pobijedit Zvezdu u finalu. Vidio sam dio utakmice, Zvezda igra jednu ekstra Evropsku košarku, vrlo brzu i vrlo agresivnu, biće tu puno mudrovanja kako njih nadigrati. Oni su energični i disciplinovani".

