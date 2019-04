DA NIJE BILO MOG OCA, KO ZNA GDE BIH DANAS BIO! Emotivni Divac za američki ESPN pričao o najbitnijim momentima iz svoje veličanstvene karijere! (VIDEO)

Novinari ESPN su naravno odmah upitali Divca kakav je osećaj, i kako je njegova porodica reagovala na ovu vest.

''Osećaj je izvanredan, prosto nisam mogao da verujem šta mi se dešava. Svi u mojoj porodici su bili oduševljeni, samo mi je bilo malo teže da kažem mojoj ćerki pošto ona stalno priča,'' počeo je Divac.

Novinar je podsetio sve kako je za Divčevu karijeru bilo veoma značajno igranje za reprezentaciju Jugoslavije. Svi ga znaju dok je igrao u NBA, ali zaboravljaju da je igrao u jednoj sjajnoj generaciji u kojoj je bio Dražnn Petrović, Dražen Dalipagić i mnoge druge zvezde ovog sporta...

''To je bilo veoma bilo značajno za moju dalju karijeru. Ne treba zaboraviti da je u toj ekipi bio i Dino Rađa koji je prošle godine takođe ušao u Kuću slavnih. To je bila odlična ekipa, jedni druge smo gurali napred i izvlačili maksimum jedni iz drugih. Veliki broj nas i danas ima značajne kontakte i dosta utičemo na NBA ligu, tačnije na dovođenje igrača u ligu pošto održavamo kontakte i pomažemo igračima da se ovde probiju.''

Usledilo je i logično pitanje novinara, da li je očekivao da će ovoliko dogurati u NBA ligi kada je izabran na draftu.

''Naravno da nisam imao predstavu, ali Džeri Vest koji me je tada izabrao očigledno jeste. Baš onako kako je i Greg Popović imao viziju sa Žarkom Paspaljem ili nekim drugim igračima koji su u to vreme napravili sjajne karijere u NBA ligi. Kao što sam i rekao, više od 20 posto igrača u NBA ligi su internacionalni igrači, a za njih je potrebna dobra preporuka ili vizija,'' rekao je Divac i dodao,

''Lejkersi su tada bili najzaslužniji za ovakav moj uspeh u NBA ligi. Jeste Džeri Vest mene izabrao tada na draftu, ali ceo klub je zaslužan za ovo što sam napravio jer imaju odličan sistem rada. Zahvalan sam Petu Rajliju koji je tada bio trener LA i koji mi je dao priliku da se dokažem i da se prilagodim na NBA stil igre.''

Novinar ga je zatim upitao ko je osim ljudi iz Amerike uticao na njegovu košarkašku karijeru.

''Naravno, pre svega to je moj otac. On mi je pomogao da odem u drugi grad da igram košarku i napredujem, jer da je on tada rekao ne, ko zna gde bih ja bio danas. Zato, evo me danas na vrhu sveta.''

Na pitanje voditelja kako sada gleda na to što je u kući slavnih Srbin je kroz osmeh rekao:

''Još nisam svestan šta me je snašlo. Ovo je potpuno druga dimenzija svega i nije dobro da se ovakve strvari dešavaju svaki dan jer to ne bi bilo dobro za moje zdravlje, ovo je bio pravi šok. Noćas nisam mogao da zaspim do četiri sata i zato ne bi voleo da mi se ovo ponavlja, zaključio je kroz osmeh proslavljeni košarkaš."

