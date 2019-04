NEKAD DOĐETE U SITUACIJU DA MORATE DA REAGUJETE: Milan Kalinić progovorio o tuči u Pioniru! Tvrdi da je upleten u sve i da je branio prijatelja (VIDEO)

Incident se dogodio pred sam početak večitog derbija u dvorani "Aleksandar Nikolić".

- Dobro sam, odlično sam. Ne bih da pričam preko telefona, to nije za takav razgovor. Svako nasilje treba osuditi, ja sam apsolutno protiv toga, ceo život se trudim to da izgebnem i uspešno sam to radio, ali nekada dođete u situaciju kada ste priterani u ćošak i morate da odreagujete. Upravo se to desilo.



Od moje saobraćajne nesreće pre četiri godine baš zbog toga ne dajem intervjue. Od ovoga su napravili nešto što nema veze sa životom. Kada se desi tako nešto, ne može mnogo toga da se kaže pozitivno. Nekada morate odgovoriti na primitivizam i agresiju, jer drugačije ne možete da se odbranite. Nisam ja bio učesnik sukoba, ja sam bio upleten, jer je bio u pitanju moj odličan prijaatelj. Kada neko napadne mog prijatelja, ne mogu drugačije da odreagujem, rekao je Kalinić u emisiji Premijera na TV Pink.



- Posle takve situacije čovek ne može da bude miran i staložen. Koliko god da vraćam film, to su retke situacije u životu, ali ova je bila kada nisi mogao nikako drugačije da odreaguješ.

To je bio odgovor na nasilje. Nasilje ni iz kakve situacije. Svi znaju da na svaku utakmicu dolazim sa sinom. Na svu sreću ga nisam sinoć poveo, jer mi nije odgovaralo. To se tako brzo desilo, u sekundi. Ja baš zato i vodim sina na svaku utakmicu, da pokažem da su to mesta gde treba da dolaze deca i žene, ja sam sportista u duši, sportski sam vaspitan, dodao je on.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir