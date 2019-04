NEMANJA GORDIĆ PRED FINALE SA ZVEZDOM: Očekuje nas pravi košarkaški rat!

Upravo je Gordić bio prošlogodišnji MVP finala, u pobedi Budućnosti 3:1 u seriji, a i sada će Crvena zvezda imati prednost domaćeg terena.

"To je iza nas, ali je veliko iskustvo za sve one koji smo bili tu i prošle sezone. Trudimo se da to prenesemo i igračima koji su stigli ove sezone i da ih priprimimo za ono što ih čeka u finalu. A čeka nas košarkaški rat i mislim da smo spremni", istakao je Gordić za podgoričke "Vijesti".

Crveno-beli su pobedili Budućnost u sva tri međusobna meča ove sezone, ali Gordić poručuje da su šanse pođednake.

"Igrama u regularnom toku oni su se izborili za prednost domaćeg terena. Mi smo u plej-ofu podigli nivo igre i nadam se da ćemo nastaviti to da radimo i u finalu", rekao je bivši košarkaš Partizana, koji kao prednost svog tima vidi što je navikao da igra u teškom ritmu uporedo sa Evroligom, kao što će sada biti slučaj u finalnoj seriji.

Gordić priželjkuje da tim Jasmina Repeše napravi brejk u Beogradu.

"Odlučivaće nijanse, obe ekipe su kvalitetne sa dobrim pojedincima. I mi i oni imamo odličan domaći teren, nadam se da možemo da napravimo jedan brejk u Beogradu koji bi nam dosta značio. Idemo od meča do meča, u fokusu je sada prva utakmica", zaključio je on.

Prvi meč Crvene zvezde i Budućnosti igra se petak od 19 sati u hali "Aleksandar Nikolić".

Foto: ABA

