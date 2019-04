BERTOMEU PORUČIO: Uskoro će dva tima iz Evrokupa ići u Evroligu!

- Verujem da će u skorijoj budućnosti doći do određenih promena u propozicijama Evrokupa, koji iz godine u godinu dobija na kvalitetu. Radimo na tome da uskoro dva najbolja tima iz ovog takmičenja dobiju ulaznice za Evroligu - izjavio je Bertomeu:

- Moguće je da ćemo uskoro uvesti plej-aut gde bi se poraženi finalista Evrokupa borio za mesto u eliti protiv najlošije plasiranog tima iz Evrolige.

O broju timova iz jedne zemlje u Evroligi, Đordi je rekao:

- Kada sledeće sezone Evroliga bude proširena na 18 klubova, više neće

moguće da jedna država ima više od četiri predstavnika. To bi moglo da se desi samo ukoliko dođe do proširenja Evrolige na 24 ekipe, ali se to neće desiti u skorije vreme.

Kurir sport

Kurir