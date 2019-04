KRV NIJE VODA: Jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša želi da igra za Srbiju! Otac mu je bivši reprezentativac (VIDEO)

Trenutni igrač madridskog Reala i sin našeg bivšeg reprezentativca Dušana, ima želju da igra zza Srbiju.

– Već godinu i po dana sređujemo dokumenta da Tristan obuče naš dres – rekao je Igor Rakočević, direktor mlađih kategorija KSS u emisiji “60 minuta s Vladom i Acom” na MaxBet radiju.

Ne bi trebalo da bude neočekivanih problema…

– Rekao je Tristan da želi da igra samo za Srbiju i to je najvažnije. Videćemo da li ćemo to moći da realizujemo brzo, ili tek kad bude napunio 21 godinu, ali to će da se dogodi – izjavio je Rakočević.



Tristan je rođen u Beogradu, a majka mu je Šveđanka, tako da postoji mogućnost da zaigra i za tu reprezentaciju. Njeno ime u originalu je Jade Cicak, u transkripciji Džejd Čičak, rođena je u Helsinborgu, a u braku sa Dušanom Vukčevićem ima dva sina. Tristan je stariji. Lepa Džejd Čičak, koju u

Grčkoj paparaci godinama prate kao jednu od najpoznatijih supruga slavnih sportista, osnivač je kompanije koja kreira kupaće kostime.

Sedište kompanije je u Atini, gde godinama živi porodica Vukčević. Dušan je TV komentator košarkaških utakmica, a u grčkim lifetime magazinima često je predstavljen kao veliki ljubitelj salata koje pravi od organski gajenog povrća.



Dušan Vukčević je rođen u Sarajevu 1975. Prema svedočenju Dejana Kamenjaševića, sina legendarnog radio reportera Mirka Kamenjaševića, igrao je u juniorima Bosne. Pored Vukčevića i Kamenjaševića, u toj selekciji bili su i Haris Brkić, Elvir Ovčina, Vedran Bosnić, Alen Abaz i Aleksandar Glintić.

Dušana Vukčevića je put vodio najpre u Beograd, u Crvenu zvezdu (1993-1995), pa u Apolon, Olimpijakos, Real Madrid – gde ga je sada nasledio sin Tristan. Vukčević senior je još igrao za Montepaski, Ulker, Olimpiju iz Milana, Virtus, Rimini… karijeru je završio 2012. u Veroni. Igrao je i za reprezentaciju Srbije i Crne Gore 2003. na Evropskom prvenstvu u Švedskoj (selektor Duško Vujošević).

Dok je igrao za Apolon, Dušan Vukčević je uzeo grčko državljanstvo. Svom prezimenu dodao je Calikis. U to vreme njegov slučaj nije bio usamljen, naprotiv. Grčko državljanstvo u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka uzeli su i Dragan Tarlać, Marko Jarić, Predrag Stojaković. Milan Tomić…



