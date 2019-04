JOKIĆ NA SVETSKOM PRVENSTU U KINI? Ako neko zna odgovor, to je Miško Ražnatović! Evo šta čuveni menadžer kaže o šansama da centar Denvera obuče dres Orlova

Činjenica je da ekipa selektora Aleksandra Đorđevića ne bi bila ista sa i bez centra Denvera u svom sastavu.

O mogućem nastupu gorostasa iz Sombora na Mundobasketu, govorio je njegov agent Miško Ražnatović na predavanju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

"Više puta sam rekao da zaista nismo pričali o tome. Dogovor je bio da sednemo kada se završi sezona, ali njegova sezona traje duže nego što smo mislili, jer su prvi put zaigrali u plej-ofu", rekao je Ražnatović.

Ipak, čuveni menadžer daje dobre naznake navijačima "orlova".

"Generalno su pozitivne vibracije, ali svaki put kada je tako, pojavi se vest dana da će Jokić igrati, pa ja onda dobijam čestitke... Stvarno ne znam u ovom trenutku, ali iskreno rečeno, malo kad sam se osetio tako dobro kao 2002. godine kada je Gurović dao trojke u Indijanopolisu", nastavio je Ražnatović i na kraju zaljučio:

"Zaista želim da se to desi. Ako bude bilo imalo šanse za to, to će se desiti. A, ako on bude igrao, verujem da možemo da pobedimo Amerikance", dodao je Ražnatović.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

