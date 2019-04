EDVIN DŽEKSON PRED MAJSTORICU U BEOGRADU: Vređaće nas, ali ako pobedimo...

"Posle dve utakmice u Beogradu, morali smo da pogledamo sebe u ogledalu. Pre svih ja, jer sam odigrao užasno. Morali smo da prihvatimo da smo igrali loše, ali smo imali reakciju, i sada je 2:2", istakao je Džekson za podgoričke Vijesti.

On se ne obazire na činjenicu da je njegov tim u oba meča u Beogradu ubedljivo poražen.

"Način na koji smo izgubili te utakmice, da li je bilo 30 ili 40 razlike, nije bio bitan. Važno je da sutra postignemo bar poen više i obezbedimo Budućnosti mesto u Evroligi, jer ovi ljudi to zaslužuju", jasan je francuski reprezentativac.

Prema njegovim recima, peti meč finalne serije je specijalna stvar za sve košarkaše Budućnosti.

"Ostavićemo sve na parketu. Biće teško, publika će biti 'luda', ali to su momenti za koje se živi. Velike dvorane i velike utakmice, ko god pobedi biće šampion. Srećni smo što smo izborili taj meč, nismo hteli da izgubimo na našem terenu, jer su navijači bili sjajni cele sezone. Hteli smo da im damo poslednju veliku pobedu, poslednji šou, jer nas neće gledati u Beogradu", rekao je nekada najbolji strelac španske lige, uz napomenu da se posebno Norisu Kolu i njemu podiglo samopouzdanje posle pobeda u Podgorici.

Bivši šuter Barselone osvrnuo se i na ambijent u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

"Igrao sam u velikim dvoranama, pred mnogo ljudi, ali nekada stvari odu izvan sporta. Niko ne voli da bude ispljuvan, pogotovo kad ne može da odgovori. To je bilo kukavički, da me neko od njih video na ulici, zna da to ne bi smeo da uradi. Takva je klima u Beogradu, kad igrate u 'Pioniru' znate da će vas navijači vređati i pljuvati, ali ako pobedite, to čini trijumf mnogo slađim. Nadam se da ćemo uživati sutra", zaključio je Džekson.

Utakmica između Crvene zvezde i Budućnosti igra se sutra od 19 sati.

Kurir sport

Foto: ABA

Kurir