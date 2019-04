ZVEZDA TREBA DA PREISPITA UČEŠĆE U ABA LIGI: Čović pred majstoricu o Zvezdi, Budućnosti, poreklu, Crnogorcima, Milu Đukanoviću, sinovima, Varvarima! Posebna poruka Delijama! (VIDEO)

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović je taj duel pričao je još jednom o dešavanjima na prethna četiri duela, posebno poslednja dva u Podgorici i stakao da je interesovanje za višetruko premašilo kapacitet dvorane Aleksandar Nikolić.

- Veliko je interesovanje i to je normalno. I bilo bi normalno da je sport u okvirima nečega normalnog. Ali u regionu ima mnogo stvari koje utiču na sport i raspoloženje navijača. Sve to što se delegaciji Crvene zvezde desilo u Pogdorici, nema nikakve veze sa sportom. Ja sam u sportu 52 godine, prošao sam sve i svašta i ovo nisam nigde doživeo. Možda spadam u maštovite ljude, ali nisam mogao da projektujem to što se dešavalo na trećoj utakmici.

Prvo su nas sa aerodroma vozili 45-48 minuta. Sporednim putevima, kroz sela. Rekli su nam da se sprema kamenovanje. Došli smo do hotela iz pravca Kolašina. Hotel je bio blokiran, unutra se nije znalo ko je policija ko nije. Izlazak igrača iz tunela pred treći meč, je bio takav da je tunel skraćen za dva metra, a onda su povlašćeni sinovi upadali na teren, pljuvali ih i unosili im se u lice. Trenera su sačekala trojica,vređala ga i pljuvala u lice. Sve te incidente nisu pravili navijači Varvari, već funkcioneri Saveza i rođaci čelnika Crne Gore, rekao je Čović, gostujući na Happy TV.

On je potom rekao i da se ni u četvrtoj utakmnici stvari nisu promenile:

- Mi u Podgorici ne bi mogli da igramo četvrtu utakmicu da nisu ispražnjena tri reda tribina. Skandiranje nije uzrok, već trener Budućnosti Repeša, koji je, posle poraza u prvom meču napravio zamenu teza i pričao o vređanju, pljuvanju, linču... Bio je plan da me prilikom ulaska na teren u gužvi napadnu, a ako to ne uspe da dobijemo neki tipl u glavu! Pa, predsedniku Skupštine Zvezde je razbijena, glava, kada je uhvaćen za vrat i kada su probali da mu otmu telefon. Čovek je posečen. Trebalo je da se napravi incident sa opasnim i teškim posledicama. Ali, ako je Crnog Gori Zvezda najveći problem, onda su oni stvarno ozbiljna država.

Treća utakmica uopšte nije bila regularna. Mada oni govore o prve dve u Beogradu. Ali, to što navijači vređaju Mila Đukanovića, ne vređaju ga samo na košarci, već o na nekim drugim utakmicama i to je odnos naroda prema politici koju on i i Crnoj Gora sprovode od 2006. godine. U Beogradu, niko iz delegacije Budućnosti nije pipnut u Beogradu.

Čović je zatim pričao i o odnosima između njega i čenika Crne Gore i Budućnosti.

- Bili smo dobri drugari i prijatelji, ali taj kontakt je prekinut prošle godine posle finala. I da se zna Zvezda nije Čović. Moje je da je zaštitim i ne dozvolim da ima bilo kakve gubitke. Inače, svi sinovi crnogorskih funkcionera su bili u dvorani. I ne razumem, kako su njihovi očevi mogli to da gledaju. Naše je dakle, da ne nasednemo na provokacije.

Čović je potom poredio sxituaciju prošle i ove godine.

- U Podgorici je sada bilo tri do pet puta gore, nego prošle godine. To ponašanje, vređanje moje žene, Filipove majke. To je odvratno. A onda dođu do Beograda i provode se. Ta mržnja je projekcije Crnogoraca da moraju da iščiste poreklo.

Predsednik Zvezde je zatim upitan je li Zvezda mogla do pobede u Podgorici.

- Imali smo dobar rezultat 12 poena prednosti, koji su volšebno nestaLI.ne bih da komentarišem suđenje. Samo ću reći da su arbitri za danas tražoili policijsku zaštitu. Ja zato molim navijače da e ponašaju kako treba. Mi smo bolji i ja se nadam da ćemo igrati 12 protiv 12 sa trenerima i bez dodataka. Jer, stranci nisu verovali šta im se sve dešavalo u Podgorici.

Zgrožen sam i ne znam da li ću i kada opet ići u Crnu Goru. Moje poreklo po ocu je tamo, ali ovo je sve odvratno. A sadfa su najvrući tereni Podgorica i Beograd. A kako ne reći da je neki klub državni projkekat, kada je ceo državni vrh na terenu. Ima tu i sastanaka raznik zvezdomrzaca, ali ne bih više o tome. Ja sam predsednik Zvezde i spada u ljude koji prepoznaju mutne radnje. Ne impresioniraju me splavovi, belo ili pare, ja sam tu da dok sam tu branim Zvezdu svim raspoloživim sredstvima. To svi znaju.

Čović se zatim dotakao Zvezdinog odnosa sa regionalnom ligom i kazao:

- Ja stvarno mislim da Zvezda kako god se sve završilo treba da preispita učešće u regionalnoj ligi. Jer smo optuženi da smo organizovali navijače, a oni ne dolaze na naše utakmice. Bilo je u avionu sa nama onih koji su nas pljuvali u hali. Otišli malo da popljuju Zvezdu, pa se vratili. Opet podvlačim, molim za fer i korektno navijanje. Najgore je ako funkcinišemo po principima osvete i mržnje. Ne mogu da se stalno uvlačim i izvlačim iz blata i navlačim čizme do kukova.

