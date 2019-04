KAKAV LUDAK! 200.000 DOLARA PO SEZONI DAJE NA PATIKE! Zvezda Hjustona tokom meča promeni čak ŠEST pari, a PAŠĆETE U NESVEST kada budete videli koliko je jedne platio! (VIDEO)

Interesantan podatak je taj da je prošle sezone na njih potrošio 200.000 dolara.

- Koliko ih imam? Ne znam. Nekoliko hiljada pari. Najskuplje su one za koje sam dao 36.000 dolara, no to je bilo u humanitarne svrhe. Inače ne trošim tolikon na jedan par. Imam posebnu torbu pa na utakmicu nosim i po 16 pari, a na jednom meču sam ih promenio 12, šest pari - kaže Taker.

On otkriva kada je sve počelo, što se tiče skupljanja košarkaških patika.

- Sve je počelo 2000. Teže je bilo naći retke primere, sada sa društvenim mrežama je sve daleko lakše, Dojavljuju mi ljudi ako se negde pojave neke posebne. Još od prvih "Air Jordan" patika najviše volim prve serije, za tim sam lud.

