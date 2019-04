POČINJE KOŠARKAŠKA SUPERLIGA: Evo šta pred start domaćeg prvenstva kažu Trinkijeri i Tomić

"Prvi put mi se dešava da na vrhuncu sezone ide pauza, pa onda se ponovo mora pripremiti ekipa, ali je zanimljivo. Sve što je novo, zanimljivo je. Mi ćemo sigurno pružiti šansu mladim igračima, ali sve se u životu mora zaslužiti. Šansa znači da se ne gledaju poeni, nego koliko si fokusiran na igru i da dokažeš kako si spreman da igraš na višem nivou", rekao je Trinkijeri na konferenciji za novinare.

Takmičenje u Superligi počinje u petak, nakon što je završena ABA liga.

"Iako srpska liga ne vodi u Evroligu, za mene to nije novost. U Italiji je ista priča, ali to ne znači da je kvalitet ili strast, žar lige manji. Naprotiv, još veći je. Mislim da će srpska liga pokazati sve najbolje u srpskoj košarci. Biće to šansa za mlade igrače, biće šansa za klubove kao što su Dinamik, Borac, Novi Pazar da igraju protiv ekipa iz ABA lige. To sve donosi veliki interes za utakmice", ocenio je Trinkijeri.

Crno-beli će u prvom kolu u petak u Grupi B igrati protiv Mega Bemaksa od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić".

"Mi odmah igramo top utakmicu sa Megom i baš me zanima kako će se ekipa nakon borbe sa Zvezdom vratiti za teren", dodao je Trinkijeri.

Branilac titule Crvena zvezda takmičenje počinje kao domaćin u subotu od 18 časova utakmicom protiv Dunava iz Starih Banovaca, u Grupi A.

"Čestitam svim klubovima koji su iz Košarkaške lige stigli u Superligu. Ostvarili smo jedan cilj, osvojili smo ABA ligu i obezbedili plasman u Evroligu, ali to ne znači da treba da prestanemo da radimo, već da budemo spremniji i koncentrisaniji, jer želimo da osvojimo domaću ligu. Jesmo ostvarili uspeh, ali slavili smo jedan dan, a sada mora da se radi", rekao je trener Zvezde Milan Tomić.

On je ocenio da nije problem to što se iz jednog takmičenja ulazi u drugo.

"Time se ne narušava kontinuitet i hemija ekipe, imamo 12 igrača spremnih da daju maksimum. Sa druge strane, ostale ekipe imale su vremena da se potpuno osveže, oporave, možda i da priprema nešto novo, drugačije u odnosu na ono što smo videli do sada", naveo je Tomić.

U Superligi Srbije za Zvezdu neće igrati Džo Regland, Stratos Perperoglu i Maik Cirbes.

"Odluka o skraćenju spiska igrača je bila, dvojica povredjenih i Cirbes. Takva odluka je doneta zbog hemije ekipe i to je moja odluka jer smatram da je to najbolje za tim. Nismo se emotivno ispraznili i fizički, svako treba da radi svoj posao, sezona traje i imamo još mesec i po dana da obavimo posao. Radimo dalje, igrači su osveženi dobili su dva dana slobodno, napunili su baterije i biće spremni", naveo je Tomić.

