MOGU LI SVI OVO DA ZAPIŠU SADA? KO TO TAKO BRZO KUCA? Nikola Jokić napravio ŠOU na konferenciji za medije (VIDEO)

Na pitanje jesu li duga tuširanja tradicija u Srbiji, Nikola je odgovorio i nasmejao prisutne:

“Zapravo posle meča imam hladnu kupku i istezanje, samo mi treba predugo“.

Ponovo su srpskom centru postavili pitanje o hemiji između Džamala Mareja i njega, a Jokić se osmehnuo.

“Uh… Mogu li svi ovo da zapišu sada, tako da ne bude dodatnih pitanja o Džamalu i meni. Igramo zaista dobro zajedno. Učimo jedan od drugog kako da se pozicioniramo, kako da postavljamo blokove, vidimo različite vrste odbrana i onda se prilagođavamo u skladu sa time. On je izvanredan košarkaš, takmičarski je nastrojen i volim to što mi je on saigrač. Jeste li to zapisali?“, završio je Jokić, koji je meč završio as 37 poena, 9 skokova i 6 asistencija.

Prethodno je Jokić takođe u superaltivima govorio o plejmejkeru Denvera.

“Moraju da ga poštuju kada ga čuvaju, sjajan je strelac. Posle bloka moraju da ostanu uz njega, odlično je koristio i najmanji prostor“.

Pol Milsap je uporedio Jokića sa slavnim kvoterbekom Tomom Brejdijem po tome kako se prilagođava na protivničke odbrane.

“Mislim da mogu da pročitam sve, samo moram da znam šta će da urade… San Antonio igra na jedan, Portland na potpuno drugi način. Da, mislim da mogu da pročitam kakva je odbrana“, rekao je Jokić pre nego što se našalio opet:

“Neko kuca jako brzo. Jeste li to vi? Svaka čast“.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir