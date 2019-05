SAM KUPIO PUŠKU ZA 1000 MARAKA DA RATUJE PROTIV SRBA! Trener zagrebačke Cibone ŠOKIRAO region: Igrače motiviše ratom, a Gotovini se divi!

Hrvatski stručnjak je otkrio da se dobrovljno prijavio u HVO (Hrvatsko vijeće odbrane).

"Nakon što sam 1991. izgubio oca, koji je nastradao na poslu, sam sam se prijavio u HVO. Osetio sam potrebu da branim svoje. Kako tada nije bilo oružja, morao sam da kupim pušku i to za 1.000 maraka. S obzirom na to da nisam bio u JNA, prošao sam dvonedeljnu obuku i pristupio odredu koja je bila u mom Livnu. Ali, puno je ljudi koji su učinili više od mene", rekao je za "Večernji" Velić.

Trener Cibone ponosno ističe da mu je komandant u ratu bio čuveni haški optuženik - Ante Gotovina.

"Mi kao obični vojnici s njim nismo imali kontakt, no o kakvom se čoveku radi, shvatio sam na ličnom primeru. Naime, nakon godinu dana bez većih ratnih dejstava, zamolio sam da mi se omogući igranje košarke i studiranje u Zagrebu. A tako nešto upravo je odobrio general Gotovina, jer bez njega tako nešto nije moglo da se dogodi. Nakon svega, a dosta je mojih kolega bilo ranjeno, neki su i poginuli, pitao sam se nisam li trebao da ostanem do kraja rata. I zato i danas veoma cenim sve ljude iz Domovinskog rata, pa čak svojim igračima ponekad povučem paralelu između njihovog posla, a on se svodi na treniranje i igranje, i tih ljudi. Činim to da se moji igrači zamisle i da dobiju motivaciju", rekao je Velić.

Velić je sa Cibonom ove sezone zauzeo sedmo mesto u ABA ligi i čelnici kluba su odlučili da mu ponude novi ugovor.

