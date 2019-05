DRŽAO JE POSTER CRVENE ZVEZDE U SOBI I ZAKUCAVAO NA PLASTIČNOM KOŠU! 15 godina kasnije postao je NBA zvezda kojoj se DIVI CEO SVET!

Luka Dončić je imao spektakularnu debitantsku sezonu u najjačoj ligi na svetu. Sa dvadeset godina oborio je brojne rekorde u NBA i nema sumnje da je pred njim blistava karijera. Za kratko vreme postao je ljubimac navijača Dalasa i važi za favorita za osvajanje nagrade za najboljeg rukija sezone.

Snimak iz dokumentarca "SBL - Sport hiljadu lica" (ŠKL - šport tisočerih obrazov) ,koji je zabeležen pre 15 godina, oduševio je region. Lukin otac, Saša Doničić, u to vreme je sa velikim uspehom igrao košarku u Sloveniji, pa je rešio da javnost upozna sa svojom porodicom - bivšom suprugom Mirjam i sinom Lukom.

"Većina ljudi me zna sa košarkaških terena, a sada ce imati priliku da me upozna u porodičnoj atmosferi. Jedna od naših omiljenih zabava je igranje "plejstejšna", kod nas je to porodično takmičenje. Igramo žena, sin i ja, a naravno ko pobedi dobija slatke nagrade: čokoladu, tortu ili nešto slično", objašnjava tata Saša dok sin Luka uživa u igranju igrica.

Druženje su nastavili u dečijoj sobi. Na zidu je poster Crvene zvezde, a pored njega plastični koš, na kom Luka zakucava.

"Neću da ga forsiram za košarku, on će sam da izabere ono što mu najviše odgovara. Ako izabere košarku u redu, ako ne, opet u redu...", kaže tata Saša.

Nema sumnje - napravio je najbolji mogući izbor!

Kurir sport

Kurir