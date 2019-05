JOŠ JEDNA MONSTRUOZNA PARTIJA SRBINA: Nikola nije mogao sam, odluka pada posle MAJSTORICE! (VIDEO)

Nagetsima nije pomogla ni sjajna partija našeg Nikole Jokića koji je meč završio sa 29 postignutih poena, 12 skokova i osam asistencija.

Džamal Marej je odigrao još jedan odličan meč, imao je 24 poena i 10 skokova. Milsap je ubacio 17, Heris 15, a Kreg 10 poena.

Blejzerse su do izjednačenja u ovoj uzbudljivoj seriji (3:3) predvodili sjajni Demijan Lilard, Si Džej Mekalum i Rodni Hud. Zajedno su ubacili čak 87 poena. Lilard je bio najefikasniji sa 32, Mekalum je ubacio dva poena manje, dok je Hud meč završio sa 25p.

Klupa Denvera potpuno je zakazala na ovom meču, svega 13 poena postigli su igrači koji nisu bili među startnih pet na ovom meču.

Denver je odlično otvorio meč, zahvaljujući raspoloženom Srbinu. Prvu deonicu završili su sa +12 (34:26), a Jokić je bio nezaustavljiv. Već je imao 10 poena bez promašaja, pet skokova i četiri asistencije. Sjajno ga je u tim momentima pratio i Marej.

foto: AP



Međutim, na startu druge četvrtine Jokić ostaje na klupi, a Portland to maksimalno koristi i pravi seriju 11:2. Sredinom deonice Meloun je vratio Srbina u igru, ali to nije pomoglo da se zaustavi nalet raspoloženog domaćina. Blejzersi dolaze do preokreta i na odmor odlaze sa četiri poena prednosti (58:54).

Portland je igrao sjajno u drugom poluvremenu. Imali su uspešan odgovor na svaki pokušaj Denvera da se vrati u meč. Rutinski su priveli utakmicu kraju i zasluženo slavili.

foto: AP

Odluka o finalisti Zapada pašće nakon majstorice koja se u nedelju igra u Koloradu.

Siksersi srušili Toronto, Bobiju sedam minuta Košarkaši Filadelfije pobedili su Toronto 112:101 u šestoj utakmici polufinala Istočne konferencije, pa će odluka o finalisti pasti posle sedmog meča koji će se odigrati u Kanadi. Srpski centar Boban Marjanović na parketu je prove nešto manje od sedam minuta i uspeo je da upiše dva poena. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Batler sa 25 poena, Simons je ubacio 21, Embid 17, Heris 16, Džej Džej Redik i Majk Skot po 11.

Kod gostiju Kavaj Lenard je zabeležio 29 poena

Kurir sport

Kurir