POVREDA PEJDŽA: Partizan siguran u Novom Pazaru

Veći deo prvog poluvremena protekao je u izjednačenoj borbi, iako je Partizan na početku zapretio vođstvima od 5:0 i 15:8. Hadžifejzović je odgovorio na drugoj strani i Pazarci su posle njegovih 12 poena u prvoj četvrtini stigli do izjednačenja (17:17), a prvu deonicu završili sa minimalnim vođstvom (23:22).

U finišu prvog perioda Partizan je ostao bez Markusa Pejdža, koji je po svoj prilici ozbiljnije povređen. Marko Radonjić se neoprezno zaleteo i nogom udario u nos Amerikanca, koji je doživeo klasičan nokaut i više se nije vraćao na parket.

Domaći tim je zonskom odbranom stvarao dosta problema šuterski neraspoloženom Partizanu i u drugoj četvrtini. Ipak, u finišu prvog poluvremena, crno-beli su pojačali agresivnost u odbrani, a na drugoj strani je Zagorac ušao u seriju poena, posle koje je beogradski tim na veliki odmor otišao sa plus 8 (36:44).

Prvi put Partizan je do dvocifrenog vođstva došao na početku drugog poluvremena. Poveli su crno-beli sa 39:50, ali je Novi Pazar uspevao da uhvati ritam i priključak.

Pretili su Pazarci do sredine poslednje deonice kada su posle trojke Radonjića prišli na 59:65, ali su odgovorili trojkama Jaramaz i Marinković, a posle polaganja Pušice Partizan je u 35. minutu došao do plus 14 (59:73). Bila je to i najava da nikakve neizvesnosti u završnici neće biti, a crno-beli su rutinski odradili posao do kraja.

Najefikasniji u Partizanu bili su kapiten Novica Veličković sa 16 poena, Zagorac je postigao 12, a Jaramaz 10 poena. Kod domaćina su se istakli Sead Hadžifejzović sa 18 poena, Brunčević sa 14 i Radonjić sa 13 poena.

Kurir sport

Kurir