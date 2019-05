MIŠKO MARIĆ SVIM SRCEM UZ PRIJATELJA: Zbog Obradovića navijam za Fenerbahče, ali će Željko sada teško do desete titule

Miodrag Miško Marić, centar crno-belih s početka i sredine osamdesetih godina, budno prati košarkaška dešavanja.

Jedan od razloga su svakako i nejgovi brojni prijatelji i nekadašnji saigrači koji i dan danas igraju btine uloge u evropskoj košarci. Jedan od njih narednih dana juri svoju jubilarnu desetu titulu u Evroligi.

- Moj prijatelj Željko Obradović zbog koga navijam za Fenerbahče, kao verovatno i svi mi iz Srbije. Biće vrlo teško da sada dođe do desete titule. Sve je moguće, ali je u najtežem položaju od svih učenika fajnal-fora. Nažalost, četiri igrača, praktično iz prve peotrke, nisu tu. Na visini ima veliki problem, spolja ima dosta dobre igrače i dalje. Željko za to da nadoknadi, ali tu su jaki protivnici i to je hendikep. Voleo bih da uzme titulu, ali bi to, po meni bilo iznenađenje - rekao nam je Marić, pa dodao:

- Iskreno me čude kladionice što i dalje stavljaju Fenerbahče na mesto favorita. Ali mi možemo da navijamo i da se nadamo! Mislim da će utakmica sa Efesom biti mnogo teška i faktički najvažnija. Finale se već igra lakše. Efes je u dobroj formi, ima dobru hemiju i dobru ekipu. BIće baš interesantno.

foto: Kurir Sport/Gojko Filipović

Kurir sport/Gojko Filipović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir