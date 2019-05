MARJANOVIĆ POTEGAO NOŽ I UBO KIJANU RIVSA: Izašla scena iz filma kojim Bobi kreće u osvajanje Holivuda! (VIDEO)

Svetska premijera je održana u Los Anđelesu pre tri dana, a sada je igrač Filadelfije gostovao u popularnoj emisiji kod voditeljke Rejčel Nikols, gde je bio gost zajedno i sa legendarnim igračem Čikago Bulsa Skotijem Pipenom. Interesantno, Bobi je bio gost upravo da bi promovisao svoj debitantski film, a gledaoci su imali prilike i da vide neke od scena koje je snimio zajedno sa glavnim glumcem.

- Iskreno, nisam mogao da zamislim da ću u ovoj emisiji promovisati film, ali ovo je nešto novo za mene - rekao je Marjanović i dodao kako mu je bilo na setu i snimanju sa najvećim filmskim zvezdama.

- Osećao sam se sjajno što sam radio sa jednim od najboljih glumaca. Veliki je profesionalac, kao što smo i mi košarkaši na treninzima. Sve ovo je bilo novo za mene, gluma, scene tuče... On mi je dao neke važne smernice, uputio me na detalje: kad da pričam sporije jer to je, u principu vrlo važno, pošto gledaoci vole da čuju trenutak kad je počeo razgovor.

On u filmu tumači ulogu negativca i ubice Ernesta sa kojim Kijanu Rivs ima okršaj u biblioteci nakon što srpski košarkaš potegne nož na njega.

- Bio je sjajan u scenama tuče. I u NBA imamo takođe dobre glumce, ove koji "flopuju", ali ovo je, iskren da budem, drugačija gluma. Zaista je bilo vrlo zanimljivo - našalio se Bobi, a usledilo je i logično pitanje da li bi on nekada probao da "flopuje" na utakmicama.

- Znate, toliko sam veliki i težak da, ako bi flopovao, to bi bilo zaista smešno. Dugo bih padao - što je nasmejalo sve u studiju.

Skoti Pipen je upitao Marjanovića i da li je možda izazvao Kijanu Rivsa na basket, ali je odgovor bio negativan.

Inače, Marjanović se već pojavljivao na filmu u ulozi sovjetskog košarkaša Janisa Kruminša u seriji i filmu "Bićemo prvaci sveta".

