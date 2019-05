EKSKLUZIVNI PAPARACO! UHVATILI SMO JOKIĆA! KOŠARKAŠ PRIPREMA KONJA ZA TRKE: A evo šta kaže na pitanje da li će igrati za reprezentaciju! (KURIR TV)

foto: Sonja Spasić

I dok srpska javnost ne može da spava od brige da li će popularni Jokara zaigrati za "orlove" u Kini ovog leta, on uživa u nečemu što najviše voli - konjima.

Jokić je iskoristio lep dan za posetu hipodromu. Poznat kao veliki ljubitelj konjičkih trka, nije mogao da odoli, pa je s velikom strašću posmatrao trke na severu Bačke, gde su učestvovala i njegova četiri grla.

Ležerno obučen i opušten, ne izigravajući veliku zvezdu, Nikola Jokić je sa svojom braćom kupio karte za hipodrom zajedno sa ostalim smrtnicima.

Smestio se u deo gde se nalazi publika i gledao kasačke i galopske trke. Pre toga je s velikom pažnjom sam učestvovao u pripremi konja za trku, ništa nije hteo da prepusti slučaju.

I konačno smo uspeli da dođemo do njega, naravno, hteli smo da ga pitamo ono što muči celu naciju, da li će se odazvati Saletovom pozivu.



- Sada me interesuju samo konji, razumite me. Ne bih sada o drugim stvarima - rekao je on za Kurir i prebacio temu:

- Konje volim od malena, veliku ljubav gajim prema ovim životinjama.

