LUDNICA U FINALU ISTOKA! Kakav povratak Toronta, od 0:2 do 2:2 u seriji! (VIDEO)

Toronto je do pobede vodio Kajl Lauri sa 25 poena, Kavaj Lenard je dodao 19, Norman Pauel poen manje, dok je Mark Gasol postigao 17.

U poraženom timu najbolji je bio Kris Midlton sa 30 poena, Janis Adetokunbo je upisao 25 poena uz 10 skokova, a Nikola Mirotić 11 poena. To su ujedno bili i jedini igrači Baksa sa dvocifrenim učinkom na ovom meču.

Reptorsi su početkom druge deonice stigli do prvog dvocifrenog vodjstva (41:31) i prednost su čuvali do kraja, da bi ona u poslednjoj četvrtini iznosila i maksimalnih plus 25.

Serija se sada vraća u Milvoki, a naredni meč je na programu u noći izmedju četvrtka i petka.

Pobednika finala Istoka u velikom finalu NBA lige već čeka Golden stejt.

Kurir sport/Beta

Kurir