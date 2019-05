BOGDANOVIĆ PORUČUJE: Jokić zna da nam je potreban, mislim da će igrati za Srbiju u Kini!

Košarkaš Sakramento Kingsa, Bogdan Bogdanović, veruje da će as Denvera Nikola Jokić igrati za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Kini.

Bogdan je istakao da je Nikola potreban reprezentaciji, ali i da će ga ekipa podržati šta god da reši.

“Ne znam da li će igrati, mislim da hoće, ne vidim razlog zašto da ne... Uvek sam za to ne treba nikoga siliti po principu 'hej, moraš da igraš'. Treba čovek sâm da odluči. Mislim da niko od naših ljudi ne razume do kraja koliko je teško vratiti se u tim posle reprezentativnih obaveza. Eto, ja sam se povredio prošlog leta, malo izgubio poziciju u Sakramentu, može i nečija karijera da ode u drugom smeru. Da ja nisam mentalno jak, možda je moglo i meni da krene nizbrdo, pa da ne mogu nikad da se vratim na vrhunski nivo. Kada je reč o Joki konkretno, i on sâm zna da nam je potreban, znamo i svi mi da nam je potreban. Nadam se da će se odazvati pozivu, njegova je naravno konačna odluka, a mi smo tu da ga podržimo šta god da reši“, kaže Bogdanović u intervjuu koji je dao za Sport klub.

Podsetimo, Mundobasket u Kini na programu je od 31. avgusta do 15. septembra.

Kurir sport/SK

