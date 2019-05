SVE JE REŠENO JEDNIM RAZGOVOROM: Ražnatović otkrio kako je Jokić odlučio da igra za Srbiju! Milojević pričao o sklekovima i telu asa Denvera

Sada će "orlovi" imati najboljeg igrača na raspolaganju i krenuće u juriš ka odličju na planetarnom šampionatu.

Miodrag Ražnatović, menadžer našeg asa, otkrio je kako je došlo do odluke da se Jokić odazove pozivu selektora Aleksandra Đorđevića.

- Od kada je došao u Beograd, uvek sam pričao sa njegovim bratom Strahinjom. Razmenili smo mišljenja pre početka sezone i pričali da bi bilo lepo da zaigra na Svetskom prvenstvu. Nismo hteli da razgovaramo o tome do kraja sezone i znali smo da će biti tabu tema. Sve je potrajalo malo duže... Održali smo telefonski sastanak, pričali smo sa Nikolom, sa ljudima iz Denvera i došlo se do zaključka da nema smetnji da Nikola zaigra na Svetskom prvenstvu - rekao je Ražnatović prilikom gostovanja u "Oko magazinu" na RTS-u.

Jokić nije branio boje naše reprezentacije na Evrobasketu 2017. godine, zbog čega su pojedinci osuli drvlje i kamenje po njemu.

- Nije igrao 2017. godine na Evropskom prvenstvu, 2018. nije bilo takmičenja, samo dve kvalifikacione utakmice je propustio koje niko nije igrao od većih igrača u NBA. Jedan dečko je propustio jedno prvensto pred zadnju godinu ugovora. Takav animozitet i takvi komentari, to je zaista - čudno - poručio je naš najuspešniji menadžer.

Osvrnuo se Ražnatović i na veliku Jokićevu popularnost u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Mnogo se promenilo u poslednja tri meseca. Ovo što je odigrao u plej-ofu je dupliralo popularnost u odnosu na sve prethodno i na ol-star, na kom nije imao najveću ulogu. Pretekao je Embida. Mnogi su otkrili Jokića i njegova popularnost je u ovom trenutku velika.

O šansama Srbije na Svetskom prvenstvu u Kini...

- Ako bude bio treći, svi će biti poluljuti. Srbija ovo nije imala. Imamo petorucu igrača iz NBA koji igraju i bar petoricu iz Evrolige. Podseća sve na devedesete godine. Objektivno se nadam da će i ta utakmica sa Amerikancima izgledati drugačije nego u Riju - zaključio je Miško Ražnatović.

U istoj emisiji nekadašnji trener Nikole Jokića Dejan Milojević je ispričao zanimljivu anegdotu:

- Kada je došao nije mogao da uradi deset sklekova! Sada je to potpuno druga osoba. Ali morale su proći godine. I sada se vidi da ona godina kada nije igrao za reprezentaciju nije bila zalud. On je ojačao. Što je još važnije njegovo telo će najzrelije biti u tridesetim godinama. To znači da će on narednih deset godina biti stub reprezentacije. I šta je smešno? Ako u tim godinama i ptopusti neko takmičenje, pa šta? Znate, u Americi se teretana radi sam pred sezonu. Kad počnu utakmice, igra se svaki drugi dan, teretana se ne radi. Zato je taj period leti veoma važan, rekao je Milojević i dodao:

- Jokić je petica! Može on da igra na četvorci, ali o je klasična petica koja se najbolje na svertu otvara iz pika i koja ima širinu u igri, rekao je nekadašnji trener asa Denvera.

Kurir sport / RTS

Kurir