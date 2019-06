EMOTIVNO NA KRAJU SEZONE: Bitadze se oprostio od Mege pred odlazak u NBA, Milojević najavio koliko ostaje u klubu

Bitadze je posle četiri sezone odigrao poslednju utakmicu za Megu, a na konferenciji za štampu posle meča je istakao bilo izuzetno drago što je bio deo ovog tima.

Mega je izgubila i drugi meč od Zvezde, ovaj put kod kuće 91:96, i završila takmičenje u Superligi.

"Ovo je dobra utakmica za tim, jer je Zvezda najbolja u ligi, što je potvrdila u ABA. Falilo nam je malo sreće, zaista sam ponosan što sam bio deo ovog tima. Zahvalan sam i saigračima i trenerima, zaista mi je drago što sam bio deo ovog tima, to je sve što mogu da kažem. Sada me čekaju NBA treninzi, posle čega ću oprobati sreću na NBA draftu i nadam se da će me neki tim izabrati. Nema se vremena za odmor, nastaviću samo da radim i to je to",

izjavio je Bitadze.

Trener Mega Bemaksa Dejan Milojević je istakao da je prezadovoljan kako je ekipa odigrala:

"Odigrali smo sjajnu utakmicu, na kraju je nedostajalo malo sportske sreće i stvarno sam prezadovoljan kako smo odigrali. Sezona je bila sjajna, plasirali smo se u plej-of i realno najjaču ekipu smo namučili da se plasira u finale,

rekao je Milojević, a na pitanje novinara o daljim planovima Mege, izjavio je sledeće:

"Opet će trojica igrača biti draftovana. Sad pričam unapred, ali Goga je sigurno NBA igrač i biće visoko plasiran, najviše od bilo koga iz ovog kluba. Mišković i Mokoka imaju stvarno velike šanse i očekujem da će se dobro pokazati. To su naši glavni ciljevi, stalno pričamo da je naše finale draft, on dolazi za dve nedelje, da time završimo sezonu".

Na kraju, na pitanje novinara da prokomentariše vređanje Bitadzea od strane nekih Zvezdinih pristalica, Milojević je istakao da nije mala stvar kada neko tako mlad odigra tako da ga zapamte navijači:

"Nije mala stvar kad si dete od 19-20 godina i da odigra tako da ga zapamte navijači. To pokazuje da je svojim kvalitetom pokazao da je zaslužio da ga neko proziva. To nije mala stvar, to je sastavni deo sporta i biće toga još, a on treba da bude ponosan", rekao je Milojević, a o budućim planovima je izjavio sledeće:

"Imam planove, sve u ovom klubu je isplanirano, pa tako i ja. Biću još jednu sezonu u Megi. Sledeća će biti deseta, verovatno i poslednja u Megi. To su dva i po olimpijska ciklusa, to je najduže što sam bio bilo gde, čak i u mom matičnom Beovuku sam proveo osam godina. Stvarno sam vrlo ponosan na sebe, bez lažne skromnosti, mislim da sam mnogo uradio", završio je Milojević.

(Mega Bemax, Foto: Starsport)

Kurir