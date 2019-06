SLUŠALICA MI JE ISPALA IZ RUKE, KRENULA SAM KA BALKONU... Bolna ispovest majke Dražena Petrovića: Dva dana posle sahrane otišla sam na grob, a onda mi je prišao jedan čovek... (VIDEO)

"Tog 7. juna 1993. godine čekala sam da me sin nazove. Bio je običaj da me nazove kad prođe deo puta. Zazvonio je telefon, javila sam se, mislila sam da je on. Nažalost, nije bio on. Iz Nemačke je zvala Makedonka, koja me je na hrvatskom jeziku prvo pitala da li je to stan Petrovića, kada sam rekla da jeste, ona je rekla da je Dražen poginuo. Počela sam da plačem, slušalica je ispala iz ruku i u takvom stanju sam krenula prema balkonu...", rekla je Biserka prošle godine za hrvatske medije.

"To me je toliko pogodilo... Na sreću, u stanu je bio moj muž, koji me je u tom trenutku zaustavio. Bili su to najteži dani u mom životu. Sahrana pred hiljadama i hiljadama ljudi... ".

Dva dana nakon sahrane Biserka je otišla na grob svog sina, tamo je srela čoveka čije reči su joj se urezale u sećanje za sva vremena.

"Tamo je bio jedan čovek koji mi je rekao: 'Vi ste ga rodili, ali on pripada svima nama. On je naš Dražen.' Te reči nikada neću zaboraviti. Svi smo plakali za njim."

Često idem na njegov grob. Uvek odnesem sveže cveće i zapalim sveću.

Biserka je srećna jer ga ljudi nisu zaboravili, i posle više od dve decenije ga vole i cene zbog svega što je uradio za košarku.

"Čini mi se da je bilo nemoguće ne voleti ga. Kao majka sam srećna što danas u Hrvatskoj mnoge dvorane nose ime po mom preminulom sinu".

