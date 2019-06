TOMIĆ NEĆE POLEMIKU SA TRINKIJERIJEM: Evo kako je trener Crvene zvezde komentarisao pobedu nad Partizanom

Crvena zvezda je pobedila Partizan u prvoj utakmici finala plej-ofa Superlige Srbije - 98:94.

"U finalnoj seriji je uvek najteža prva utakmica. Imali smo pritisak, odigrali smo napadački kvalitetno i pogodili smo i šut za tri poena i neki kontranapad, ali finala ne mogu da idu na 95 i 98 poena. To sam rekao igračima. U finalima moramo da odigramo odbranu i ne možemo da damo Partizanu da postigne 94 poena. Jedan deo je dobra napadački odigrana utakmica, ali je odbrana bila veoma slaba, ocenio je trener Crvene zvezde.

"Kontrola utakmice bila je na našoj strani. Kad igraš finale protiv Partizana nije dovoljno odigrati samo fizički, već bi trebalo biti i skoncentrisan, jer je Partizan dao dosta poena na izgubljene lopte, skok u napadu, šut za tri poena u kontri, a pogotovo 26 poena Partizana u kontri. To je mnogo", dodao je Tomić i nastavio:

"Čestitam svojim igračima, zahvalio bih publici što su došli, što su nas podržali, ali moramo da odigramo mnogo bolje da bismo pobedili Partizan".

Upitan da li je ovo bila jedna od najkorektnijih utakmica, što se dešavanja na terenu ntiče, Tomić je odgovorio:

"Jeste. Što se tiče gledanja utakmice, a ne gledam, nego je vodim, više bih voleo da smo odigrali mnogo bolje i čvršće odgranu i da smo smanjili taj Partizanov šut za tri poena od 61 odsto. Mislim da su bili korektni uslovi, sve pod kontrolom i moramo da se spremimo za sledeću utakmicu".

Zvezda je sve vreme vodila, ali do poslednjih trenutaka nije uspela da prelomi meč.

"Cela utakmica je bila na 10 i 11 razlike. Nismo mogli da se 'odlepimo'. Na toj razlici moraš da odigraš mnogo bolju odbranu da bi se odlepio i otišao na veću razliku. Dajemo, primamo, a to je kocka, a ne košarka".

Drugi meč igra se u sredu, kada će crno-beli biti domaćini.

"Mislim da će biti lakša utakmica za nas nego za Partizan. Pritisak je na njima, a mi moramo da odigramo mnogo pametnije da bismo pobedili".

Nije Tomić želeo da komentariše suđenje, niti isključenje Trinkijerija.

"Cele godine nisam pominjao sudije, ni u ABA, ni u našoj ligi, i ne bih ni u ovom trenutku. Ne želim ništa da pričam. Nisam komentarisao i zadržaću to do kraja sezone. Ako oni imaju neke komentare u vezi suđenja, to je njihov problem".

Trener crveno-belih neće da ulazi u polemiku sa Trinkijerijem.

"Ne znam šta je govorio Trinkijeri.... ne bih ništa, utakmica je prošla u korektnim uslovima što sam ja video. Ako ima problema sa suđenjem i atmosferom, sećate se kad smo igrali sa Partizanom na njihovom terenu da li se sećate konferencije kakav je bio moj sako, ali nisam se žalio na konferenciji, ne bih želeo da komentarišem. Trebalo bi da igramo košarku. Naš posao je profesionalni posao trenera, igrača, tako da ne želim da uopšte ulazim u tu raspravu", zaključio je Milan Tomić.

(M. Bjelinić, Foto: Starsport)

