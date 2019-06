ODJECI PRVOG MEČA FINALA: Crno-belima zabranjeno da daju izjave, a evo šta su crveno-beli rekli posle trijumfa u večitom derbiju (KURIR TV)

Zvezda je u prvoj utakmici finala plej-ofa domaćeg šampionata savladala Partizan 98:94.

Crno-beli su imali mnogo primedbi na suđenje, dok su igrači Zvezde govorili samo o košarci.



"Naporna utakmica, ali kako je nama tako je i njima. Bilo je naporno, ali bitno je da smo pobedili i odbranili domaći teren. Otvorilo se tako svi igrači su doprineli pobedi i jako je bilo naporno i svako je morao da uloži sto posto energije da bi se dobila ovakva utakmica", rekao je Ognjen Dobrić.

Iako je Zvezda sve vreme vodila, često i dvocifrenom prednošću, finiš je bio neizvestan.

"Nikad nije gotovo mora da se igra do kraja i da se bude koncentrisan tokom svih 40 minuta kao što uvek i pričamo tako da imali smo pad u tom trenutku i oni su to iskoristili i prišli, čak i poveli u četvrtoj četvrtini i kraj smo odradili kako treba i uspeli da prelomimo utakmicu. Pogodili smo neke šuteve, bacanja smo pogađali što je bilo bitno isto tako da jednostavno to je bio ključ u toj četvrtoj četvrtini", dodao je Dobrić.

O nemogućnosti da crveno-beli ranije prelome utakmicu, govorio je i Kej Si Rivers:

"To je problem rivalstva, kada stekneš vođstvo moraš i da je zadržiš, a mi se ponekad nađemo u problemu kada povedemo i bez povoda podignemo nogu s gasa. To smo uradili i u utakmici broj dva protiv Mege, imali smo 14,15 poena prednosti i onda smo se opustili i Mega nas je ugrozila, pa moramo da naučimo da zadržimo ritam kako bismo ostajali u vođstvu".

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starspor)

Kurir