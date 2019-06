ŠTA TO BEŠE KOŠARKA: Ni finale Superlige ne može bez afere

Ipak, sudeći po saopštenju Partizana, a ništa manje ne odskaču ni u Crvenoj zvezdi kad izgube, drugi meč finalne serije Superlige u Pioniru od 19 časova biće opet na nož.

Više smo i zaboravili kako je gledati košarkaški derbi bez tenzija.

Nakon utakmice u ponedeljak Partizan je imao mnogo pritužbi na suđenje, ali i na ponašanje Zvezdinih navijača. Na kraju rezultat - 98:94 za crveno-bele.

Žalili su se igrači, trener Trinkijeri, navijači i čelnici kluba iz Humske. Pretili su i istupanjem iz lige, do čega nakon jučerašnjeg sastanka ipak nije došlo.

- Partizan će ponovo staviti interese srpske košarke iznad svega i nastaviti učešće u finalnoj seriji, sa željom da se ona okonča u najboljim mogućim uslovima, uprkos veoma nezdravoj atmosferi koju su kreirali drugi. Za srpsku košarku smo se borili i gradili njenu istoriju i daćemo sve od sebe da ozdravljenjem klupskog takmičenja ona postane još jača - navodi se u saopštenju crno-belih i dodaju:

- Po okončanju lige, Partizan zahteva hitne promene na svim nivoima u KLS! Aktuelno rukovodstvo je svoju nesposobnost dokazalo tokom prethodnih godina i tako nanelo ogromnu štetu ugledu lige i košarci u zemlji koja je aktuelni olimpijski, svetski i evropski vicešampion. Ovo takmičenje ne sme da predstavlja poligon za iživljavanje pojedinaca!

S druge strane, iz Crvene zvezde su odlučili da se mnogo ne obaziru na komentare iz suprotnog tabora.

- Cele godine nisam pominjao sudije. Ne bih ni u ovom trenutku. Ne želim da komentarišem i zadržaću to do kraja sezone. Ako oni imaju neki komentar, to je njihov problem - poručio je trener Milan Tomić uz podsećanje na cilj, a to je odbrana pehara prvaka Srbije.

