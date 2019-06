HTELA JE DA BUDE ČASNA SESTRA, A POSTALA JE LEPOTICA O KOJOJ SANJAJU MILIONI MUŠKARACA: Udala se za slavnog Srbina, rodila mu dvoje dece, a posle razvoda je muškarce uvlačila u LJUBAVNI TROUGAO (FOTO)

Adriana Frančeska Lima rođena je u Salvadoru, u pokrajini Baiji-Brazil kao ćerka jedinica Nelsona Toresa i Marije Grase Lima, a porodične korene vuče iz mnogih naroda, što potvrđuje izjavu da deca iz mešovitih brakova mogu biti izgledom vrlo zanimljiva i privlačna.

Jos kao bebu otac ju je napustio, ostala je da živi sa majkom, ali kasnije se zbližila i sa ocem.

Njen put do uspeha nije bio lagan ni brz, ali se na kraju isplatio.

Iako je bila siromašna, Adriana je oduvek bila lepa, pa su je profesori često za vreme školovanja gurali na takmičenja za lepotu koja su u latinskoj Americi vrlo popularna. Tako je već u svom detinjstvu počela ponela titule misice, ali do pravog zaokreta došlo je čistom slučajnošću.

foto: Profimedia

Sa samo 15 godina pobedila je na izboru za najbolji supermodel u Brazilu, a nakon toga je 1996. godine došla i do Fordovog svetskog takmičenja i završila kao prva pratilja.

Tri godine kasnije Lima se preselila u Njujork, gde je potpisala ugovor sa agencijom "Elite Model Menagement". Nakon prvih nekoliko revija i kampanja Adrijana je postala izuzetno tražen model.

Tržište je nije moglo da se zasiti njene lepote. Već pre dvadesete godine mlada Brazilka krasila je brojne naslovnice Voga, najprestižnijeg modnog magazina.

foto: Profimedia

1999. karijera ove Brazilke vinula se u nebesa – postala je Viktorijin anđeo.

Model donjeg veša "Victoria's Secret" generacijama okuplja samo najtraženije i najizazovnije modele sveta ne bi li reklamirale ovaj luksuzni brend donjeg rublja.

Adriana je bila 'anđeo' od 1999. do 2018. godine čime je postala jedna od najdugovječnijih anđela na modnoj pisti.

Upravo je Adriani pripala čast da nosi najskuplji grudnjak u istoriji anđela, a bio je to "Fantasy Bra" koji je kreirao američki draguljar Martin Katz. Grdunjak je bio optočen sa 3575 crnih dijamanata i procenjen je na 5 miliona dolara.

Od 2014. Adriana je zvanično druga najplaćenija manekenka na svetu, a u proseku godišnje zaradi oko 10,5 iliona dolara.

foto: Profimedia

Ova lepotica osim po svom izgledu i kampanjama koje je odradila u svojoj bogatoj karijeri poznata i po tome što je javno progovorila o izgladnjivanju i dugotrajnom i ekstremnom vežbanju koje svakodnevno praktikuje ne bi li izgledala kao što izgleda - bombastično!

Zbog toga se našla na udaru kritika jer promoviše nerealne standarde lepote, ali zgodna Brazilka nikada nije pridavala značaj ružnim komentarima – jednostavno bi odgovorila da je to njena stvar.

foto: Profimedia

Javnost je Adriana intrigirala i svojim načinom života, tj. svojom religioznošću. Poznato je da je manekenka požrtvovana vernica koja svake nedjelje ide na misu, a do 2006. i upoznavanja svog bivšeg supruga Marka Jerića bila je devica.

"Seks je za brak. Muškarci to moraju da poštuj i shvate da je to moj izbor. Ako to ne poštuju, znači da me zapravo ne žele", rekla je jednom Adriana.

Lepa Brazilka je jednom prilikom priznala da je kao srednjoškolka želela da se zamonaši i bude časna sestra.

foto: Profimedia

Adriana se 2008. godine verila za srpskog košarkaša Marka Jarića, a par se venčao 2009. godine.

Sa Jarićem je Lima dobila dvoje dece, a 2014. par je javnost šokirao razvodom!

Muškarce uvlačila u ljubavni trougao Lima je posle razvoda od Marka Jarića punila stupce novinskih članaka najrazličitijim skandalima. Povezivali su je sa glumcem Skotom Estvudom, voditeljem i producentom Rajanom Sekrestom, ali i Džulijanom Edelmanom, igračem američkog fudbalera Metjuom Harvejom, te bejzbol igračem Džoem Tomasom. Pričalo se da je Lima većini slomila srca, ali i da je pojedine muškarce uvlačila u ljubavni trougao.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir