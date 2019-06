Larger than life version available only on the brick wall of Dositej Obradovic elementary school in Sombor. The real life version will be available this Summer as part of the Serbian national team and back in Nuggets colors from the Fall. #BeoBasket #sportsmanagement #myclient #nikolajokic #jokara @nba #nba @nuggets #nuggets Verzija 10m x 6m dostupna iskljucivo na zidu OS Dositej Obradovic u Somboru. Verzija 2.11m dostupna ovog leta u dresu srpske reprezentacije, a na jesen ponovo u bojama svog tima Denver Nuggets. #kosarka #najboljisportnasvetu

A post shared by Miško Ražnatović (@misko4raznatovic) on Jun 15, 2019 at 7:51am PDT