U SUSRET EVROBASKETU: Košarkaški marš u Beogradu 10 dana pre početka Evropskog prvenstva za košarkašice! U povorci bubnjari i više od 100 devojčica (FOTO)

Više od 100 devojčica, mladih košarkašica iz nekoliko beogradskih klubova, marširalo je ulicama Beograda u pratnji bubnjara, kao znak za početak odbrojavanja poslednjih 10 dana do početka Evropskog prvenstva za žene u košarci, koje se od 27. juna do 7. jula održava u Letoniji i Srbiji. (Niš, Zrenjanin, Beograd)

Nakon što su sa Trga Nikole Pašića, prošle kroz Bezistan i preko Terazija, devojčice su stigle ispred Skupštine Grada Beograda, gde su ih dočekali gradonačelnik Zoran Radojičić, predsednik KSS, Predrag Danilović i generalni sekretar, Dejan Tomašević.

Pošto su im devojčice simbolično poklonile lopte sa kojima će se igrati predstojeći Eurobasket, usledilo je zajedničko fotografisanje, a potom su se okupljenim predstavnicima medija obratili predsednik KSS, Predrag Danilović i gradonačelnik Beograda, Zoran Radojičić.

„Ovde smo pre svega da bi obeležili 10 dana do početka Evropskog prvenstva za žene u društvu ovih predivnih devojčica, na temperaturi koja nije baš za neko veliko šetanje, ali utoliko veće poštovanje i veća zahvalnost svima njima. Približava se početak Evropskog prvenstva, naše devojke su na pripremnim turnirima, smatram da će ovo biti jedno veliko košarkaško veselje od 27. juna do 7. jula, smatram da smo uradili sve što je do nas uz zahvaljujući Gradu Beogradu, Gradu Nišu, Gradu Zrenjaninu, Ministarstvu omladine i sporta, gospođi Mihajlović, Vladi Republike Srbije bez kojih ne bi mogli neke stvari da radimo, naravno svim našim poslovnim prijateljima i poslovnim partnerima. Cilj je da ostvarimo što bolji rezultat, ne treba devojkama da stavljamo nikakvu tenziju na leđa i da komplaetna organizacija prođe u najboljem redu“, poručio je Danilović.

Gradonačelnik, Zoran Radojičić je potom izjavio:



„Zahvalni smo devojčicama koje su po ovako toplom vremenu i jakom suncu prošle kroz grad i još jednom skrenule pažnju da za 10 dana počinje prvenstvo. Sjajna je prilika da popularizujemo košarku koja je naš nacionalni sport, da popularizujemo žensku košarku u kojoj smo takođe veoma uspešni. Takođe, kroz sport popularizujem zdrav način života. Za mene kao gradonačelnika je posebno važno da još jednom pokažemo kako možemo da organizujemo vrhunska takmičenja, da budemo odlični domaćini i da ljudi koji budu došli u Beograd u okviru ovog takmičenja, da požele da ponovo dođu, da preporuče Beograd i da još jednom pošaljemo poruku kako je Beograd sjajna turistička destinacija i da što više ljudi u narednom periodu poseti naš grad“, istakao je Radojičić.

