NIKOLA NIJE IZDAJNIK: Jokićev otac oštro o reprezentaciji i komentarima na račun sinovljevog neigranja za Srbiju

Mnogi misle da je sastav Srbije toliko snažan da nema dileme da će se naći u završnici i boriti za zlato. Branislav Jokić, otac Nikolin, međutim, kaže da treba ostati na zemlji.

- Ko misli da smo u finalu, taj se grdno vara. Amerika će doći sa veoma jakom reprezentacijom, Kanada će kao i Australija imati devet, 10 NBA igrača. Da ne pričam o Špancima, Italijanima, Francuzima i Grcima koji dolaze u kompletnom sastavu. Sve će to biti utakmice na nož. Mnogo toga će zavisiti od povreda. To može da bude ključni momenat Mundobasketa – ističe Branislav Jokić, otac asa Denvera Nikole Jokića.

- Nadam se da će naša ekipa biti zdrava, spremna, orna. Momci su se među sobom dogovorili da dođu u „ful“ sastavu, da budu “u adrenalinu”, a selektor Đorđević je tu da sve „namesti“ u nekom pozitivnom toku - dodao je Jokić senior.

Nikolin otac potom je govorio o tenziji koja se stvorila kada je u pitanju Jokićev nastup za Srbiju.

- Moram da kažem vezano za dilemu da li će Nikola igrati za reprezentaciju... Normalno je da svaki čovek želi da igra za svoju zemlju. Ali, kad kupiš nov auto, da li ga čuvaš? Pa, čuvaš ga... Tako i Amerikanci, koji su dali silne novce za Nikolu, ne žele da se on, naopako, povredi. Oni čuvaju svoju zlatnu koku, jer ona ne nosi jedno jaje, već treba da nosi narednih 10 godina u Denveru. E, pa to moramo da shvatimo, da svaki čovek želi da obezbedi svoju i budućnost svoje porodice.

To su razlozi zašto nije igrao na Evropskom prvenstvu pre dve godine, a ne to što je okretao gumu. Sprdali su se što Nikola okreće gumu preko leta. Pa, on je dobio program rada od Denvera i to mora da se ispuni. Njemu će sad doći fizioterapeut kad budu pripreme reprezentacije, jer oni drugačije pripremaju igrače nego što se radi u Evropi.

Otac Branislav tvrdi da su Nikolu pogađali negativni komentari koji su ga pratili zbog nacionalnog tima.

- On se u početku, pre dve-tri godine opterećivao tim stvarima. Posle toga je ugasio društvene mreže, shvatio je da ne vredi... I mi smo mu to savetovali, ni ja više ne čitam komentare. Mišljenje svakog čoveka u ovoj državi ne mora da utiče na njega I mene . Svakako nije drago kada te nazivaju izdajicom i nekim glupostima. Zbog čega? On je ovde u Somboru, došao je u Srbiju, ulaže u svoj grad, državu...

Nikola je doneo konačnu odluku da igra na Mundobasketu posle konsultacija sa porodicom.

- Imamo jak dogovor, da sinovi i ja sednemo i vidimo šta ćemo i kako ćemo. Nikola je lider koji ide napred, a mi smo tu da ga usmeravamo da ne napravi neku grešku, kao i menadžer Miško Ražnatović, jer je on daleko iskusniji od nas i voli tu igru. Naravno, savete daje i Denver. Oni su svi zaslužni za rezultat koji je Nikola napravio. Verovatno može da postigne još malo, ali to još malo je jako teško. Prvih 99 stepenika je lakše preći, onaj stoti korak je najteži – zaključio je Branislav Jokić.



