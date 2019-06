OD KOTEŽA, DO GOLDEN STEJTA! Ko je srpski košarkaš koji je sve iznenadio na NBA draftu? Muta Nikolić ga je želeo u Partizanu, ali on je iz treće lige Srbije otišao preko bare i napravio SENZACIJU!

Do prošle noći kada je održan NBA draft u Bruklinu, malo ko je čuo za ime košarkaša Alena Smailagića. Momka iz Koteža koji je od danas igrač vicešamiona NBA lige Golden stejta.

Voriorsi su se izborili za Smailagića posle trejda sa Nju Orleans Pelikansima za pika na draftu, pa su za to zadovoljstvo iskeširali čak 1.3 miliona dolara i na to dodatno prebacili na račun kluba čak dva miliona dolara. Dovoljno da se mi zapitamo, ko je to čudo od deteta!

Smailagić je rođen 18. avgusta 2000. godine u Beogradu, tačnije u Kotežu. Sada je visok 208 santimetara i težak 98 kilograma. U nižoj ligi Srbije za uzrast do 19 godina ubacivao je prosečno 21.7 poena, uz 11.2 skoka i 1.9 blokada po utakmici. Sjajne partije u trećeligašu srpske lige nisu ostale neopažene među večitim rivalima, ali i u reprezentativnim selekcijama.

Naime, još dok je nastupao u ekipi Koteža, njega je primetio tadašnji trener Partizana MIroslav Muta Nikolić koji ga je želeo u crno-belom taboru. Međutim, tada je stigla ponuda ''preko bare'' i to se prosto ne odbija. Njega je tada snimio Kent Lejkob o čemu je pisala tada ''Hronika San Franciska.''

- Pre dve godine, dok je bio na poslovnom, skauting putu u Srbiji, generalni menadžer Santa Kruza Kent Lejkov je gledao Smailagića, tada 16-godišnjaka, kako radi u jednom maloj dvorani u Beogradu. Smailagić je izrazio interesovanje da juri profesionalnu karijeru van zemlje, ali je bio daleko od NBA potencijala - pisalo je tada.

Smailagić je prešao u Santa Kruz Voriorse, razvojni tim Golden Stejta, gde je zablistao kao najmlađi igrač lige.

Tokom dve godine je u Santa Kruzu nanizao 47 meča, a ovaj 208 centimentara visok krilni centar je beležio 9,1 poena, 4 skoka, 0,9 asistencija, 0,8 ukradenih lopti i 0,9 blokada. Dakle, bilo ga je svuda na terenu.

Alen bi mogao da bude dugoročno rešenje za Golden stejt na poziciji krilnog centra gde trenutno tu poziciju ''čuva'' Drejmond Grin koji polako ulazi u pozne igračke godine. Međutim, ono što je bitnije navijačima naše reprezentacije, Smailagić bi mogao da bude ozbiljno pojačanje za reprezentciju Srbije i da reši problem krilnog centra koji je nastao po prinudnom povlačenju Milana Mačvana iz iste.

NBA liga je nedugo nakon drafta izbacila analizu svakog igrača, a evo dela koji govori o našem asu:

- Ima odlične veličine za centraa sa 208 centimetra i 98 kilograma, a to je okvir koji se može značajno unaprediti. Ima impresivnu koordinciju za visinu i odličnu kombinaciju snage i pokretljivosti. Pokazao je impresivne veštine u ruki sezoni u razvojnoj ligi kada je najviše radio na završnici, ali je pokazao kvalitet i kao jedan od igrača koji može da raširi igru. Mogao je da kontroliše loptu i da napravio odličnu konstrukciju za poene nakon bloka. Nije dobijao mnogo minuta zbog problema sa faulovima, ali je u Santa Kruzu drugi igrač po učinku u odnosu na broj minuta, što svedoči da je imao mnogo veću ofanzivnu ulogu nego što to brojke govore - stoji u analizi NBA lige.

Što se tiče nastupa u reprezentaciji Srbije, Alen je nosio dres ''orlova'' na EP 2016. godine u generaciji do 16 godina (kadeti). Na sedam utakmica prosečno je beležio 5 poena, 5.7 skokova i 0.3 asistencije po meču. Srbija se nije proslavila na tom Euru, pošto je takmičenje okončala tek na 10. mestu.

