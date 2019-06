KOŠARKAŠU I MISICI SVADBA PREKINUTA ZBOG NEVREMENA! Njihova beba ostala zaglavljena na 8. spratu hotela: Liftovi nisu radili, strah me je obuzeo! Nisam znala kako da dođem do deteta (FOTO)

Dok cekamo slike samo malo cemo da vam zagolicamo mastu. Hvala puno sto smo bili dio vase bajke. Hvala savrsenoj @milicajelic ❤❤❤❤👑👑👑👑

A post shared by MOJ PRINC 👑S👑 (@mojprinc) on Jun 25, 2019 at 12:27am PDT