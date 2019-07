UŽIVO, KURIR TV: Furiozna Srbija razbija Švedsku poluvreme 45:21! Lavice nezadrživo jurišaju ka polufinalu

TOK MEČA:

Na tribinama "Štark arene" je sedam - osam hiljada gledalaca.

Druga četvrtina - 43:21:

19. minut - 43:19 - Čađo sa distance, pa Miljković iz blizine. Srbija je nezaustavljiva!

18. minut - 39:19 - Crvendakić sjajna pod košem, Srbija na "plus 20".

foto: Starsport©

16. minut - 37:19 - Sonja Petrović krade loptu i poentira! Šveđani traže novi tajm-aut.

15. minut - 35:19 - Ana Dabović izgleda ne planira da stane!

14. minut - 33:17 - I Sonja Petrović daje trojku!

14. minut - 30:17 - Eldenbrink je na drugoj strani bila precizna van linije 6.75.

13. minut - 30:14 - Nevena Jovanović vezuje dve trojke!

12. minut - 24:12 - Trojka Crvendakić preko ruke!

foto: Starsport©

Prva četvrtina - 21:12:

10. minut - 21:12 - Serija Švedske 5:0 na kraju prve deonice.

9. minut - 21:7 - Raste prednost Srbije! Ana Dabović već ima 14 poena.

8. minut - 18:5 - Ukradena lopta i poeni Sonje Petrović.

7. minut - 16:5 - Osim zbog fantastične role Ane Dabović, Lavice su veliku razliku napravile zahvaljujući jakoj odbrani i ofanzivnom skoku.

7. minut - 16:5 - Šta radi Ana Dabović (12 poena)!

foto: Starsport©

5. minut - 14:5 - Ana Dabović nepogrešiva i sa slobodnih bacanja, njenih deset poena.

4. minut - 12:3 - Upisuje se i Sonja Petrović.

3. minut - 10:3 - Trojka Lojd, prvi poeni Švedske, ali Dabović odmah uzvraća! Ana vezuje osam poena!

U VIP loži "Arene" su: predsednik KSS Predrag Danilović, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić...

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

foto: Starsport©

foto: Starsport©

Teniserka Olga Danilović bodri "lavice"

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

2. minut - 7:0 - Asistencija Bruks i pogodak Dabović iz teške pozicije. Gosti traže tajm-aut.

2. minut - 5:0 - Trojka Ane Dabović.

1. minut - 2:0 - Počelo je poenima Jelene Bruks.

20:11 - Stigle "lavice"

20:03 - Marina Maljković: Zagrevanje samo do 20.30!

"Šveđanke su tim koji se bije od prvog do poslednjeg minuta. Igraju košarku 40 minuta. Mi ćemo morati, to je stavka broj jedan koju sam tražila od ekipe u pripremi ove utakmice, da naučimo kada je zagrevanje u košarci. Izgleda da nismo naučili kada je zagrevanje, a ono se dešava od 20 sati do 20.30. I onda u 20.30 počinje utakmice koja traje 40 minuta, a ne da u 20.30 kreće zagrevanje. To je najvažnija poruka za moje košarkašice pred četvrtfinale”, rekla je selektor Marina Maljković.

19:55 - "Šminkanje" navijača u boje srpske zastave i basket ispred Arene

foto: Kurir sport/Predrag Gajić

foto: Kurir sport/Predrag Gajić

foto: Kurir sport/Predrag Gajić

Srpskim "lavicama" ovo je prvi put da igraju utakmicu u "Štark areni".

Pobeda je od neprocenjivog značaja, jer osim učešća u polufinalu i nastavka borbe za medalju, obezbeđuje i plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

U dosadašnjem delu takmičenja izabranice selektora Marine Maljković sve mečeve igrale su u Zrenjaninu i zabeležile sve tri pobede, nad Belorusijom, Rusijom i Belgijom, što im je kao prvoplasiranima u Grupi D omogućilo direktan plasman u četvrtfinale.

Šveđanke su među osam najboljih u Evropi stigle posle baraža u kome su u Rigi deklasirale domaću Letoniju - 77:62. Prethodno, Skandinavke su u Grupi B bile druge, iza maksimalne Francuske, a ispred Crne Gore i Češke, sa istim učinkom kao te dve reprezentacije (1-2), ali sa najboljim skorom u međusobnim duelima.

Pobednice večerašnjeg duela u "Areni" igraće u subotu u polufinalu sa Španijom, koja je ranije danas ubedljivo savladala Rusiju 78:54.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

