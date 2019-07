ŠTETA! ORLIĆI PALI POSLE DRAME: Mladi srpski košarkaši izgubili od Litvanije u četvrtfinalu

Izabranici selektora Aleksandra Bućana su u četvrtfinalnom duelu, posle divovske borbe i velike drame koja je trajala više od dva sata izgubili u produžetku od selekcije Litvanije.

Naš mladi tim ima za čim da žali, jer je u meču sa pregršt preokreta u kome su odlučivale nijanse imao šanse koje nažalost nije iskoristio:

Srbija – Litvanija 85:92 (20:28, 19:11, 21:22, 17:16 8:15).

U nastavku šampionata reprezentacija Srbije, boriće se za plasman od 5. do 8. mesta, a naredni protivnik biće joj poraženi iz duela Rusija – SAD.

Početak meča protekao je u izjednačenoj borbi u kojoj su se ekipe konstantno smenjivale u vođstvu. Litvanci su prvi uspeli da dođu do željene igre i sa tri pogođene trojke poveli sa 19:13 u osmom minutu. Zahvaljujući nepogrešivom Metrikisu (trojke 4-4) rival je na startu druge četvrtine došao do dvocifrene prednosti – 31:20. Od tog trenutka Srbija je znatno popravila igru u odbrani i preko odličnog Pecarskog smanjila na 33:31 u 17. minutu. Uspeo je naš mladi tim da dođe i do unutrašnje igre u napadu do kraja poluvremena što je rezultiralo izjedančenjem 39:39.

Iako je Srbija na startu drugog dela igre, posle dužeg vremena, došla do vođstva, Litvanci su ponovo stekli solidnu prednost u 25. minutu – 53:45. Nisu odustajali izabranici selektora Bućana, još jednom su uspeli da se vrate u utakmicu i na kraju treće deonice priđu na 61:60. Litvanci brzo odgovraju – 67:60, još jednom se odlepljuju, ali sve više ulaze u probleme sa faulovima. Znali su to da iskoriste srpski reprezentaivci i posle trojke Paunovića povedu sa 71:70. Litvanci su ipak bili bliži trijumfu u samoj završnici, ali je Trifunović trojkom osam sekundi pre kraja meč odveo u produžetak – 77:77.

U dodatnih pet minuta, koje je naš tim odgrao bez kapitena Ilića koji je zaradio pet ličnih grešaka, Litvanci su bili koncentrisani, manje grešili i sa nekoliko preciznih šuteva stigli do trijumfa – 92:85 i plasmana u polufinale

SRBIJA U19: Petrušev 16 (15 sk 4 as, 10 il) Mićović, Islamović, Paunović 11 (6 sk, 4 as), Trifunović 16, Cerovina 10 (5sk, 4as), Vasiljević, Pecarski 25 (11 sk), Grbović, Ćubić, Ilić 7 (12 sk), Kuzmanović.

(KSS)

