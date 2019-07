CRVENO-BELI ZOVU DELIJE: Osim dobrih košarkaša, treba nam i podrška

Dosadašnji tok prelaznog roka obećava navijačima crveno-belih uzbudljivu sezonu, u kojoj će njihovi ljubimci braniti dva trofeja i posle godinu dana pauze ponovo igrati u Evroligi.

“KK Crvena zvezda mts ulazi u poslednju nedelju pretprodaje godišnjih ulaznica za sezonu 2019/2020“, piše na zvaničnom sajtu aktuelnog šampiona Srbije i ABA lige. „Osim jakog igračkog kadra, za ispunjenje narednih ciljeva neophodna je i podrška zvezdaša. Bili smo svedoci prošle godine da taj huk sa tribina koje samo Crvena zvezda ima može da bude presudni faktor u borbi za trofeje. Svesni naše snage koju donosi naše zajedništvo, pozivamo vas da zauzmete svoje mesto na tribinama i budete uz crveno-bele u svakom izazovu.

Biće ih mnogo, potencijalno i rekordan broj utakmica u sezoni 2019/2020. Veliki broj spektakla je zagarantovan i neka Evropa ponovo vidi snagu naše Crvene zvezde.“

Prodajna mesta su prostorije kluba na Malom Kalemegdanu svakog radnog dana od 10 do 18 časova, odnosno subotom od 10 do 16 časova. Takođe, sezonske karte mogu da se kupe na prodajnom mestu klupskog partnera „Ticket Vision“ od 10 do 22 časa.

Podsetimo, kada je u pitanju igrački kadar ugovore su produžili Bili Beron, Branko Lazić, Filip Čovič, Mohamed Faje i Boriša Simanić. Povratnici u crveno-beli dres su dobro poznata lica i miljenici navijača Čarls Dženkins i Ognjen Kuzmić. Takođe, pojačanja na pozicijama četiri i pet su Derik Braun i Džejms Gist koji poseduju dugogodišnje iskustvo igranja na najvišem nivou, a prema najavama sa Malog Kalemegdana tu nije kraj jačanju tima.

