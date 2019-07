U HUMSKOJ CEO DAN ODJEKUJU DETONACIJE: Crno-beli se u utorak pojačali trojicom Amerikanaca! Posle Tomasa, u Partizan stigli Mozli i Holins (VIDEO)

Vilijam Mozli je novi igrac @partizanbc ⚫⚪⚫⚪ @willmo42 #KKPartizan #MiSmoSpremni #PartizanKids #Partizan #PartizanBelgrade #Grobari #GrobariJug #Beograd #Sampioni #abaliga #fkp #fkpartizan #fcpartizan #belgrade

A post shared by @ kkpartizan_sampion on Jul 9, 2019 at 12:15pm PDT