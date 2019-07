SRBI SU MI LUPALI VRATIMA DIREKTNO U NOS! Emotivna ispovest Trinkijerija ostaviće Grobare BEZ DAHA!

Trener Partizana Andrea Trinkijeri u razgovoru za Sportski žurnal otkrio kako su propali pregovori sa pojedinim košarkašima iz Srbije.

"Prvo sam pokušavao da pronađem domaće igrače. Još me boli koliko su mi vrata zatvorili direktno u nos. Nije moglo ni da se priča o domaćim igračima. To je za nas bilo nedozvoljeno. Voleo bih da napravim ekipu s mnogo domaćih igrača, ali to nije bilo moguće. Onda smo tražili drugačije. A, šta je najsličnije domaćim igračima? Nemanja Gordić", rekao je trener crno-belih.

Fudbalskim rečnikom Italijan je pričao o pregovorima koje je klub imao sa srpskim igračima, a bilo je 10 do 12 "stativa".

"Bilo ih je 10 do 12. Tri puta je lopta dolazila na samu liniju gola, ali je neko izbacivao s nje. Jednom je lopta i ušla pola metra, ali sudija nije video", rekao je Trinkijeri.

Dragan Milosavljević je bio velika želja trenera Partizana.

"On je bio metar u golu. Probao sam čak i u kuću na moru da ga dovedem, ali je onda lopta izbačena iz gola. Ima dobrih domaćih igrača, ali trenutno su nedostupni".

Podsetimo, Partizan angažovao dva pojačanja za novu sezonu. U beogradski klub stigli su Nemanja Gordić i krilni centar Rašon Tomas.

Kurir sport/Sportski žurnal

Kurir