ODLIČAN START: Orlići srušili aktuelne šampione na startu EP

Mlada reprezentacija Srbije, igrači rođeni 1999. godine i mlađi, odlično je startovala na Evropskom prvenstvu koje je danas počelo u Tel Avivu 92:81 (19:19, 24:14, 21:28, 28:20).

Izabranici selektora Olivera Popovića su u okviru prvog kola grupe “B” savladali selekciju Izraela zvaničnog šampiona Evrope u ovoj konkurenciji.

U veoma turbuletnom meču sa dosta preokreta, srpski reprezentativci su pokazali mentalnu čvrstinu i pobednički karakter, a pre svega veliku borbenost i kolektivnu igru. Naš mladi tim je imao i 14 poena prednosti u prvom poluvremenu, bio u rezultatskom zaostataku u trećoj deonici, ali je odigrao briljantno u samoj završnici i došao do uverljive pobede.

Srbija je povela trojkom Andrije Marjanovića, ali su Izraelci uzvratili serijom 8:0 i agresivnom i brzom igrom kontrolisali utakmicu na samom startu. Ulaskom Marka Pecarskog Srbija je uspostavila ravnotežu i stigla do izjednačenja na kraju prve četvrtine – 19:19. Naš mladi tim bio je sve sigurniji što je rezultiralo vođstvom 38:25 u 16. minutu posle trojki Marjanovića i odličnog Ranka Simovića. Imao je naš mladi tim i “+14” (43:29), ali je domaća selekcija do kraja prvog poluvremena uspela da smanji na 43:33.

Nošeni podrškom bučne publike Izraelci su mnogo bolje zaigrali u nastavku susreta i preko razigranog Denija Avdije i Jama Madara smanjili na 59:58 u 27. minutu, a već u sledećem napadu novom trojkom došli do vođstva – 61:59. Uspeli su srpski reprezentatativcui da se donekle konsoliduju u finišu treće deonice i povrate prednost – 64:61. Na startu poslednje četvrtine domaći tim kreće još žešće i pravi seriju 8:1. Tada na scenu stupa Nikola Mišković koji sa dve trojke ponovo vraća prednost na našu stranu 70:69. To je podiglo samopouzdanje srpskim reprezentativcima koji su u 37. mintu poveli sa 79:73. Pokušali su Izraelci na sve načine da dođu do proekreta, ali su izabranici selektora Popovića odigrali najzrelije i najbolje u samoj završnici i stigli do zasluženog trijumfa – 92:81.

U drugom kolu grupe “B” reprezentacija Srbije se u nedelju od 15 časova sastaje sa selekcijom Ukrajine.

