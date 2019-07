FILADELFIJA STVARA MOĆAN TIM: Ben Simonsu novi ugovor vredan 170 miliona dolara

Simons (22) će ove sezone zaraditi 8,1 miliona dolara, što je poslednja godina njegovog četvorogodišnjeg ugovora koji je potpisao kao ruki. Njegova plata će naredne sezone skočiti na 29,3 miliona, a u sezoni 2024/2025 i na 39 miliona dolara, naveo je anonimni izvor agencije Asošijeted pres.

Taj dogovor učvrstio je okosnicu ekipe za narednih nekoliko sezona.

Prva zvezde ekipe Džoel Embid i Al Horford imaju ugovore do 2023. godine, Tobajas Heris do 2024, a Simons do 2025. godine.

Horford je dobio četvorogodišnji ugovor vredan 109 miliona dolara, a Embid je prošle sezone potpisao petogodišnji ugovor vredan 147 miliona dolara.

Simons je 2016. godine bio prvi pik na draftu, a u NBA ligi debitovao je u sezoni 2017/2018, kada je bio ruki godine.

Prošle sezone je prvi put učestvovao na ol-staru. U dve sezone u proseku je postizao 16,4 poena, uz 8,5 skokova i 7,9 asistencija po utakmici.

Filadelfija je poslednji put osvojila prvenstvo 1983. godine. Prošle sezone ekipa je takmičenje završila u polufinalu Istočne konferencije, drugu godinu uzastopno.

Sa Simonsom u timu, Filadelfija u regularnom delu ima skor od 101 pobede i 58 poraza.

