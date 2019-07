OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA: Krstić obelodanio šta se dešavalo u svlačionici kad je Sale Đorđević IZBACIO Micova iz reprezentacije! ŠOK!

Na snimanju serijala "Zlatni momci" nekadašnji kapiten Orlova pričao je o događaju koji je dugo bio glavna tema u košarkaškim krugovima. Izbacivanje iskusnog evroligaškog igrača izazvalo je burne reakcije u javnosti... Međutim, Krstić otkriva da je to bila "šok terapija" koja je bila neophodna timu pred važan turnir.

foto: Fonet

"Situacija s Micovim bila je valjda nužna i neophodna da se desi. Pazite, on je meni prijatelj, ali mi to kao igrači gledamo na drugi način. Ne bih sada ulazio u detalje, niti te tračeve iz svlačionica, ali eto, to je definitivno nešto što se desilo kao tektonski poremećaj. Jer mi smo tada bili u situaciji da ‘prekosutra’ idemo na prvenstvo", rekao je Krstić.

foto: Starsport©

Krstić tvrdi da nikada nije pričao sa Saletom o tome šta se zapravo desillo sa Micovim i ne krije da je to bio ozbiljan udarac za ekipu.

"Nisam nikada sa Saletom pričao na tu temu nešto duboko, nisam ni želeo, a i jednostavno nije moja stvar jer ja se uvek trudim da postoji relacija trener – igrač, i to je njegova odluka. I ja sam se u jednom trenutku pitao da li može da se napravi sastanak da se možda Micov izvini za to što je uradio. Iskreno, ne znam ni tačno šta je bilo. Ali Sale je to kategorički odbacio... Jednostavno, možda je bila potrebna neka šok-terapija u tom trenutku, i on je odlučio tako. Ispostavilo se kasnije da je Kalinić dobio priliku i eksplodirao. Eto, to je neka pozitivna stvar koja se desila. Da li bi Micov igrao na istom nivou ili bolje? Možda bi, možda ne bi, ali to je Saletova odluka i šok-terapija koja je urodila plodom sa ove tačke gledišta. Možda bi sve isto išlo, možda bi bilo gore s Micovim, ali tako se desilo i to je istorija", kaže bivši kapiten.

Kurir sport

Kurir