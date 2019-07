PROPAST SRPSKE KOŠARKE! Englezi nas pobedili DVA PUTA u samo mesec dana! Sada smo nivo ESTONIJE, LUKSEMBURGA, SLOVAČKE?! Hoće li iko iz KSS da odgovora za ovu sramotu?

Verovali ili ne - Velika Britanija pobedila je Srbiju u košarci dva puta u samo nekoliko nedelja! Prvo je mlada reprezentacija poražena od Ostrvljana u četvrtfinalu EP, a proteklog vikenda su i juniori izgubili od Engleza?!



Šta se to dešava sa srpskom reprezentativnom košarkom? Mlada reprezentacija je ispala iz A divizije, i to tako što je izgubila od Italije sa neverovatna 23 poena razlika! Pre toga, u četvrtfinalu naš tim je izgubio od Britanije sa 77:72. Selekcija koju je kao trener vodio Oliver Popović time je obezbedila svojim naslednicima sledeće sezone da igraju u B diviziji sa Luksemburgom, Albanijom, Estonijom, Slovačkom i ostalim evropskim košarkaškim "silama".

Postavlja se pitanje odgovornosti selektora, ali i onih koji su ga postavili na tu funkciju, jer za ovakvu sramotu neko mora da odgovora.

Da ovaj neuspeh nije izolovan slučaj, vidi se i iz rezultata na SP za igrače do 19 godina. Tu su izabranici Aleksandra Bućana zauzeli loše sedmo mesto. Ta selekcija važila je za jednu od talentovanijih...



I taman kada smo pomislili - to je to, desio se novi šamar. Ovoga puta od igrača do 18 godina koji su poraženi od Velike Britanije sa 87:85! Neverovatno i nezapamćeno za našu košarku da nas Englezi dobijaju u mlađim kategorija!

Valjda će doći vreme kada se u KSS neće više praviti Englezi, nego će biti na raspolaganju javnosti za brojna pitanja koje ljudi u Srbiji žele da im postave. Ovako, oni su zavučeni u svoje kancelarije, a košarka nam pada na nikad niže grane.

Mlada reprezentacija

1/4 finale EP

Srbija - V. Britanija 72:77 Juniori, grupna faza

Srbija - V. Britanija 85:87

Selektoru krivi igrači Aleksandar Bućan, selektor reprezentacije koja je na Svetskom prvenstvu zauzela sedmo mesto, krivce za taj rezultat našao je u igračima:

- Statistika i individualna priznanja ne pomažu dalji razvoj košarke i igrača. Postaje očigledno da je prisutan nedostatak motivacije za učešće u onim delovima igre koji nisu obuhvaćeni statistikom, a bez kojih nema igranja košarke na pravi način i na visokom nivou. Drugim rečima, osnovni fokus igrača postaje individualni učinak, a sve ostalo izgleda kao da je od perifernog značaja - rekao je Bućan.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir