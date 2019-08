BOGDAN KUPIO KARTE DECI BEZ RODITELJA: U red stali i klinci u Zvezdinim dresovima (KURIR TV)

Reprezentativac Srbije posetio je Dom za decu i omladinu "Jovan Jovanović Zmaj" gde je lično darovao mališane. Naravno, klinci nisu krili sreću i radost zbog ovog poklona, pogotovo što nisu ni znali da će im u goste doći veliki sportista.

A među mališanima koji su pozdravili igrača Sakramenta bila su dvojica klinaca u dresovima Crvene zvezde. Nez obzira na to što su bili obučeni u bojama rivala Partizana, Bogdanu nije smetalo da malo popriča sa njima, pa i da se našali. Ipak, ljudima iz Partizana se to nije svidelo, reagovali su odmah i zamolili te dečake da se sklone, iako je svim prisutnima to izgledalo krajnje simpatično i interesatno.

Inače, Bogdanović je s decom proveo nekih deset minuta, odgvarao na njihova pitanja, a onda napustio Dom.

Košarkaš Sakramenta u toku današnjeg dana trebalo bi da se priključi ostatku reprezentacije Srbije na Kopaoniku koji tamo obavljaju prvi deo priprema za predstojeći šampionat u Kini.

Lepo i ružno

Veliki humanista, mali profesionalac Veliki broj novinara odazvao se ovoj akciji KK Partizan u Domu za decu i omladinu "Jovan Jovanović Zmaj". Ipak, mediji su bili uskraćeni za izjavu Bogdana Bogdanovića, koji je na, blago rečeno - bezobrazan način odbio komunikaciju s novinarima. Veliki humanista i sportista, mali profesionaolac!

