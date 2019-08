DANILOVIĆ O PROBLEMIMA MLAĐIH SELEKCIJA: Ima do klubova i igrača! Neki brane pojedinima da stiču iskustvo (KURIR TV)

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović, rekao je komentarišući slabe rezultate mlađih muških selekcija na Evropskim prvenstvima (generacija do dvadeset godina – pretposlednja, igrači do devetnaest godina sedmi, juniori ispali u osmini finala), da nije relano da se stalno osvajaju medalje i istakao:

„Ne mogu se svake godine osvajati medalje. Prošle i pretprošle godine smo donosili medalje. Pre toga je takođe bio period kada nije bilo medalja. Malo je šira priča, koja bi mogla da obuhvati i klubove. Ne bih ništa zasad komentarisao dok ne dobijem potpuni izveštaj od trenera, kada budemo znali kako je sve tačno išlo. Pratili smo mi dešavanja, ali treba da napravimo detaljnu analizu, da obuhvatimo sve aspekte. Kada bismo sada pričali ne bi nikome ništa dobro učinilo. Tek kada ciklus bude kompletitan javnost će biti upoznata sa svim pojedinostima“.

Ukazao je Danilović na to da su problemi i u klubovima, koji ograničavaju prostor svojim talentovanim igračima...

„Mnogi od vas gledaju verovatno te utakmice i misle o tome kako su ti momci bili šampioni prethodnih godina. Gde su izgubili dve godine? Oni ne igraju za reprezentaciju te dve godine. U reprezentaciji rade samo mesec dana u najboljim mogućim uslovima. Njihov razvoj je vezan za klubove, kao što je bio i svih nas, a biće i u budućnosti. Sve zavisi od klubova. Razumem i klubove, pogotovo one koji učestvuju u evropskim takmičenjima, da žele da naprave dobre rezultate i da ostanu što duže s njima. Naša karakteristika oduvek je bila pravljenje mladih igrača i davanje šanse njima“.

Pričao je predsednik KSS o stvarima koje su manje poznate.

„Dogodi se kada dođe Skupština Saveza da se priča o tome da reprezentativci mogu da igraju na dvojnu registraciju. A onda se pojave neki regioni iz unutrašnjosti koji to ignorišu. Zabranjuju igračima da igraju na dvojnu licencu u manjim klubovima da bi se razvijali. Ne samo da sede na klupi, da bi ih neko video i rekao: ’Mi smo u Partizanu ili Zvezdi’. Naravno, ima tu dosta i do igrača. Baza su klubovi. Ovo je mali deo što sam rekao, ne treba niko da se ljuti jer to je činjenica. Javnost će biti upoznata sa svim detaljima kada dođe vreme“.

Kratko je prokomentarisao i rad seniorskog pogona.

„Nisam toliko iznenađen ovolikom posetom (novinara) jer je u pitanju reprezentacija, ekipa koja mnogo obećava. Nemam mnogo toga da kažem osim toga da naša muška selekcija ima sve neophodne uslove u ovom hotelu i planini da radi kvalitetno. Zahvaljujemo se kompaniji MK i Miodragu Kostiću na velikoj pomoći i svemu što rade za nas. Momci su fenomenalno radili, ali to je na selektoru da kaže“, poručio je Danilović.

