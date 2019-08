RUSIJA ZAUSTAVILA SRBIJU: Mlade košarkašice bez polufinala Evropskog prvenstva

Izabranice selektora Miloša Pavlovića poražene su meču četvrtfinala od snažne selekcije Rusije. Naš mladi tim se dugo mučio da pronađe pravi ritam u napadu, što je rival iskoristio da dođe do 18 poena prednosti. Uspele su srpske reprezentativke da na početku poslednje četvrtine dođu na korak od izjednačenja, ali nije bilo više snage i koncentracije za veliki preokret : Srbija U20 –Rusija U20 51:64 (10:15, 7:15: 17:15, 17:19).

U nastavku šampionata reprezentacija Srbije boriće se za plasman od 5. do 8. mesta, a naredni rival u meču koji je na programu u subotu biće joj poražena selekcija iz četvrfinalnog duela Belgije i Poljske.

Koliko su odbrane na samom početku bile čvrste i koliko se teško dolazilo do poena, najbolje pokazuje podatak da je posle pet minuta igre rezultat glasio 4:4. Selekcija Rusije u finišu prve četvrtine dolazi do igre u napadu i stiče prednost 15:10 posle prvih deset minuta duela. Nastavili su se problemi našeg mladog tima u organizaciji napada, što Ruskinje, zahvaljujući boljem šutu i skoku, koriste da u 16. minutu dođu do dvocifrenog vođstva – 24:14. Do kraja prilično neefikasnog prvog poluvremena odnos snaga se nije menjao, a rivalke su dodatno uvećale prednost – 30:17.

Na startu drugog poluvremena selekcija Rusije pogađa dve trojke i odlazi na teško dostižnih 37:19. Zaigrale su srpske reprezentativke neuporedivo bolje od tog trenutka i preko Tijane Jelić, Teodore Turudić i Mine Đorđević smanjile na 40:33 u 28. minutu. Imao je naš tim do kraja treće četvrtine još nekoliko prilika da smanji zaostatak, ali promašeni ziceri i slobodna bacanja omogućili su Ruskinjama da ponovo dođu do dvocifrene prednosti – 45:34.

Nisu odustajale izabranice selektora Pavlovića. Ogromnom energijom i borbenošću uspele su da smanje na 47:43 u 33. minutu, ali više od toga nisu mogle. Rivalke brzo odgovaraju serijom 8:0 i dva minuta kasnije dolaze do “+12” – 55:43. Time je definivno stavljena tačka na ovu utakmicu, jer su Ruskinje do kraja susreta samo održavale prednost do konačnih – 64:51.

SRBIJA U20: Katanić 10, Jelić 7, Dimitrijević 4, Vulović, Zukanović, Turudić 10, Jakovljević, Janković 2, Stojić 2, Olić 5, Đorđević 11, Naumčev .

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir